Andrés Calamaro | “Puedo sentir pudor si una letra es tonta de capirote. Cantamos para gustar y ofender”

Andrés Calamaro es uno de los platos fuertes que ofrecerá hoy el Atlantic Fest. El cantautor bonaerense, compositor frenético, nunca impostado y polemista pese a todos y a sí mismo, cansado de las sentencias de los artistas, llega a Vilagarcía con “Dios los cría” bajo el brazo. Es, en realidad, el número catorce de los álbumes de estudio de un artista que se dio a conocer en España liderando Los Rodríguez y que, ya en solitario, se ha convertido en uno de los iconos del rock en castellano. Con “Dios los cría” recupera alguna de sus canciones más famosas, que adquieren nuevos significados con las voces de artistas tan consagrados como Julio Iglesias o Raphael, con el que se marca el inolvidable tanto “Jugar con fuego”

Pese al tiempo transcurrido desde que escribió algunas de esas letras, Calamaro confiesa que sigue siendo el mismo Andrés. Actuará esta tarde, en el escenario Xacobeo del Atlantic, a partir de las ocho y media.



Llega usted a Vilagarcía con el disco “Dios los cría”, en el que se reeditan algunos de sus temas más emblemáticos. ¿Cómo ha visto usted que envejecen sus canciones?

Algunas canciones siguen jóvenes, las otras se olvidan. Elegimos tocar las que se mantienen vibrantes, las que mejoran en el tiempo un poco.



¿Y se siente reflejado en ellas? ¿Sigue siendo ese mismo Andrés?

Por lo visto esas canciones no me reflejan solamente a mí y más gentes se identifican- o sienten- con el repertorio. Soy la misma persona, pero mejor cantante. Afortunadamente.



En este álbum canta con grandes leyendas, como Julio Iglesias o Raphael, ¿cómo fueron para usted esas colaboraciones? ¿Con qué momento se queda?

Las leyendas no se pareen en nada. Todo lo hacen especial y distinto. Pisan el terreno del honor y la gloria.



¿Y con qué artista le queda pendiente hacer una colaboración?

Nunca se sabe. El infierno está lleno de cantantes buenos.



En sus canciones ha hablado de muchos temas, ¿alguno que le dé pudor o cierto temor abordar?

Tampoco todas las canciones hablan ni están llenas de significado. Puedo sentir pudor si una letra es tonta de capirote, tampoco temor. Cantamos para gustar y ofender.



¿Cómo afronta Andrés Calamaro el encuentro con el público después de tantos años sobre los escenarios? No sé si le sigue poniendo nervioso salir...

Prefiero estar tranquilo en el escenario, hablar poco y cantar más; este oficio se parece más al de los toreros en algunas cosas, importa la suerte y pueden pesar las expectativas cuando son muy altas.



Llega a Vilagarcía para tocar en el Atlantic, ya no es la primera vez que está por la zona. ¿Le gusta Arousa?

Me encanta Galicia, pero tampoco voy de turista. Hace treinta años que vuelvo y siempre embelesado.