El Anexo A Lomba busca nuevo alumnado y asegura que no hay opción de cierre del colegio sobre la mesa

El colegio Anexo A Lomba busca alumnos de nuevo ingreso. Desde la ANPA hacen un llamamiento a las familias que quieran escolarizar a sus pequeños en el centro ubicado en pleno centro de Vilagarcía, justo detrás del jardín de Doutor Fleming. El plazo para formalizar las inscripciones termina este viernes y, de momento, solo hay dos niños matriculados. “Necesitamos más”, explican desde la asociación. Advierten de que son conocedores de que existe un bulo circulando por ahí de que “el colegio va a cerrar y eso no es cierto”. Un bulo que, a su juicio, disuade a los padres y madres de matricular a los pequeños en el colegio. “De hecho sabemos de familias que estarían interesadas, pero como escucharon que el colegio cierra pues han optado por irse a otro a formalizar la matrícula”, indican. Una advertencia de cierre que no existe por ningún lado y menos por parte de las autoridades competentes en el asunto. “A día de hoy no hay nada de eso y lo que se hace con estos bulos es perjudicar”, declaran desde la ANPA. “Parece que ya nos quieren cerrar antes de tiempo cuando no hay nada”, señalan.



Lo cierto es que quedarse sin niños para el próximo curso en el grupo de 3 años dejaría en un estado complicado la continuidad de esta aula en cursos venideros. “Siempre ha habido alumnado. Cierto que la matrícula cayó, pasa en todos los centros, pero no a este nivel. De ahí que queramos desmentir ese bulo”, zanjan.