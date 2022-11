Ángela Banzas | “La gente que ha leído la novela me dice que los ha trasladado a Arousa”

Considerada una de las voces más prometedoras del thriller gallego Ángela Banzas se adentra con su segunda novela en los paisajes de la Ría de Arousa. Es en este enclave en donde se desarrolla “La conjura de la niebla” una novela de misterio en la que la jueza Elena Casáis se ve inmersa en la investigación de la desaparición de una joven en el pueblo de Illa de Cruces y que podría estar conectada con sucesos acontecidos hace treinta años. Todo ello con la Ría de Arousa como telón de fondo con paisajes que señalan directamente a A Illa y a Cortegada.



¿Por qué este escenario? ?¿Por qué la Ría de Arousa?

Desde niña llevo yendo a la Ría de Arousa con mis padres. Cuando era adolescente cogía el tren desde Santiago y me acercaba a Vilagarcía. Tanto A Illa como Cortegada –con ese bosque de laureles que tiene– me parecía que reunían los requisitos para una novela de misterio. Yo ahora vivo en Madrid y llevo la morriña de serie y regresando a esos escenarios de los que disfruté de niña me parecía que era también una forma de rendir tributo a mi tierra.



Es una novela en la que los personajes principales –la jueza Elena Casáis, su madre, su tía desaparecida...– son mujeres. ¿Era este un elemento que tenías claro desde el principio?

En Galicia prima el matriarcado y, sobre todo, en la zona de Arousa. Las mariscadoras son mujeres con carácter, con fortaleza y era algo que yo quería imprimir en los personajes. Quería que las mariscadoras tuviesen hueco en esta novela. Además elegí como protagonista a una jueza porque es un mundo más conservador, más incluso que otros ámbitos. Digamos que me resultaba también a mí más sencillo empatizar con esta protagonista. Además ya por la trama de las desapariciones la propia historia requería que fuesen mujeres.



En la novela está representado –a través de las familias Quiroga y Bergara– el tema del tráfico de drogas y blanqueo de capitales. ¿No cree que es arriesgado utilizar este estereotipo o quería sí o sí escribir de ello?

Pues es una temática que surgió de una anécdota en una conversación con un amigo de las Rías Baixas. De la forma más trivial me contaba que su madre le decía que si no se comía lo que tenía en el plato iba a venir la Santa Compaña a buscarlo. Él es de mi quinta y vivía pegado al mar y veía como a determinada hora de la noche se apagaban todas las luces y había como linternas moviéndose. No era la Santa Compaña claro, aunque él lo creía, sino que eran las descargas. Me pareció una imagen muy poderosa y a partir de ella configuré toda la trama, no lo hice por el hecho de que como se habla de los años 80 pues tenía que aparecer. No es la única temática que aparece, sino que la novela tiene otros elementos como supersticiones, creencias y también el papel de los ausentes.





Esa parte mística de la que habla está representada en Amaro, que es un curandero. ¿Por qué este personaje?

Yo he conocido a varios curanderos porque ya de niña me querían llevar. Cuando empecé a documentarme para esta novela fui a visitar a un curandero concreto y es tal cual Amaro. Una persona que aúna conocimientos de siglos sin haber estudiado nada, a veces incluso sin apenas saber leer y escribir. Que te dan esa sensación de que lo más importante en la vida lo sabe y que tú no. Por eso consideré que tenía que ser un personaje fundamental. Con él quería ahondar en la importancia que tiene nuestro pasado. Yo descubrí que era más gallega de lo que creía viviendo fuera de Galicia. Dicen que a los gallegos nos cuesta dar una respuesta y eso es porque estamos reflexionando sobre muchas posibilidades. Quería poner esa forma de ser gallega dentro de la novela y también tradiciones –como puede ser el “mal del aire” o cosas similares– que a los más jóvenes les puede sonar lejanísimo y que leerlas puede hacer que les despierte la curiosidad.



A los que somos de Arousa la novela nos transporta de inmediato a esta zona. ¿Qué opiniones está recibiendo respecto de la ambientación de gente que no es de Galicia?

A todo el mundo le encanta. Dicen que les transporta al mar y que, sin conocer las islas, la novela los ha transportado allí, que se imaginan caminando entre la niebla. De hecho hemos decidido hacer el vídeo promocional precisamente por el “feedback” tan bueno que hemos tenido de los lectores, sobre todo de gente de fuera de Galicia. La ambientación social, la gente mayor... a los de fuera les despierta ese deseo de viajar hasta Arousa y caminar por esos lugares. A ver, es un paraíso con una belleza inigualable y no solo en verano. Cortegada en otoño es fantástica. Cuando vean el vídeo los gallegos se van a sentir afortunados por el lugar en el que viven y los que no conocen el sitio van a querer ir.



¿Es, pues, además de una novela de misterio una guía de viaje?

A veces me sorprende como los lectores me dan información que yo ni siquiera me había planteado. La ambientación es muy importante en esta novela y cobra mayor esplendor cuando tiene soporte audiovisual. La gente gallega que han leído la novela me dicen que sienten el alma de Galicia en ella y eso es algo de lo que me siento orgullosa. Yo quería una novela gallega, no únicamente ambientada en Galicia.



Su sello de ser muy precisa en la descripción de los paisajes hace que la novela tenga un toque muy visual, casi cinematográfico. ¿Le gustaría ver “La conjura de la niebla” convertida en serie o en película?

Para mí sería un sueño, al igual que lo es hacer un vídeo promocional en los escenarios que relato en el libro. Ha sido un paso más que ha ayudado a hacer más tridimensionales a los personajes y a hacer más tangible toda la trama. Lo de la serie me lo han comentado ya varias personas y yo a ello digo: “Ojalá una serie de esto”. Bienvenida sea si llega porque para una autora es darle más vida a la historia, el último calambrazo a los personajes.