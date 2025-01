Año 2025 | Los proyectos pendientes de Varela

El año 2025 será especialmente movido en cuanto a obras en la capital arousana. La agenda de la administración local está cubierta de proyectos que dependen directamente de Ravella y que, a priori, deberían estar ejecutados en los próximos meses. A ellos se suman otros también en trámite que dependen de otras administraciones, pero que afectarán directamente a la ciudad vilagarciana. Algunos de ellos responden a demandas vecinales desde hace años, mientras que otros contribuyen al modelo de ciudad del que el alcalde, Alberto Varela, lleva hablando abiertamente desde que tomó posesión por primera vez.

1) El prometido“skate park” de las pistas de O Cavadelo

No ha sido este un proyecto que haya empezado precisamente con buen pie. La propuesta del Concello para esta zona es convertirla en un espacio multideportivo en pleno centro con una gran zona de “skate park” para la práctica de deporte urbano con un circuito de los más avanzados y modernos de Galicia. De hecho se consultó con expertos en esas prácticas para que el proyecto se adaptase a la demanda actual. Las maquinaria pesada desembarcaba en la zona en mayo de 2024 y la idea es que los trabajos durasen un plazo de cinco meses. A día de hoy siguen parados a la espera de saberse datos de una modificación de proyecto que se confirmó en un pleno, pero del que el Concello no ha dicho nada oficialmente. En la actuación Ravella tiene previsto invertir 373.155 euros que, en todo caso, no se sabe si será una cantidad que se modificará precisamente por el citado cambio en el proyecto.

En la zona se percibe que los trabajos llevan semanas parados.

La ejecución del "skate park" de O Cavadelo lleva meses a la espera | MÓNICA FERREIRÓS

2) La peatonalización de la calle Conde Vallellano

Será –una vez ejecutada– una de las obras estrella del gobierno local no solo en este año 2025 que acaba de estrenarse, sino de todo el mandato. Con la peatonalización de Conde Vallellano se completará la humanización del centro en las calles aledañas a la Praza de Galicia, que fue el otro gran proyecto del gobierno Varela junto con Arzobispo Lago. La obra salió a licitación hace unos meses y fueron un total de quince empresas las que optaron a hacerse con el proyecto. En él se invertirán alrededor de 630.000 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. Aunque se esperaba en un primer momento que las obras arrancasen este mes de enero, de momento no se ha procedido a la adjudicación de las mismas. El propio ejecutivo socialista definió la actuación como una “especie de nova alameda en pleno centro da cidade”. Se priorizará el paso peatonal frente al de los vehículos de motor.

La calle Conde Vallellano está pendiente de ser peatonalizada | GONZALO SALGADO

3) Reforma integral de Veiga do Mar, en Vilaxoán

Posiblemente sea una de las obras más demandadas por la ciudadanía en los últimos años. La reforma integral de Veiga do Mar (uno de los principales accesos a Vilaxoán) busca compatibilizar el uso peatonal con el tránsito de vehículos de motor. Actualmente no tiene aceras, por lo que será necesario ejecutarlas y regular debidamente la circulación. El anteproyecto se le entregó a los vecinos en una reunión el pasado mes de noviembre. La intención del ejecutivo –dada la ambición de la actuación–es realizarla en dos fases. La primera, desde la Rúa do Preguntoiro hasta la intersección con Almirante Fontán, y la segunda, desde esta hasta el empalme con la Avenida de Cambados, donde también se pretende actuar.

En Veiga do Mar el gobierno local busca compatibilizar el uso peatonal con el tránsito de vehículos | MÓNICA FERREIRÓS

4) La ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa

De llevarse a cabo este año será una de las obras más ambiciosas en cuanto a cuantía a invertir. En noviembre el gobierno local recurría a una nueva línea de la Diputación para lograr 1,1 millones de euros y darle así a un proyecto que dotaría a Vilagarcía de otro vaso y de unas instalaciones muy modernas y amplias. En todo caso en el préstamo que se pidió con los presupuestos de 2024 ya se contempla la inversión en la piscina. Por cuestión de plazos en cuanto a licitación y demás es difícil que se ejecute en este 2025.

5) El albergue de Carril y la ampliación de la EDAR

Ninguno de estos proyectos depende directamente de la administración local. Vilagarcía lleva años esperando por la apertura del albergue de peregrinos de Carril, pero todavía falta el paso de la Xunta de Galicia, dado que entrará a formar parte de la Rede Pública. Con la ampliación de la EDAR pasa algo similar.