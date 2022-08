Aparece destrozada la muestra sobre salud mental del colectivo feminista O Soño de Lilith

La Policía investiga el destrozo de varios paneles de la exposición sobre salud mental promovida por el colectivo feminista O Soño de Lilith y que se inauguró el sábado en la Praza de Galicia. Los grandes paneles que conforman la muestra aparecieron rotos y destrozados esta mañana, lo que hace pensar tanto al Concello como a la asociación que son hechos intencionados y que podrían responder a un delito de odio. Algo que, en todo caso, ahora investigará la Policía. Desde el departamento de Igualdade que preside Tania García entienden que la “desfeita” de los paneles que componen la exposición “non foi algo casual, senón que semella máis un acto intencionado e dirixido contra o colectivo feminista”. En este sentido desde O Soño de Lilith lamentan que lo que buscan estas acciones son “botar por terra o traballo das compañeiras e estropear o mobiliario urbano”. Algo que, advierten, en todo caso no les frenará a la hora de seguir trabajando por el feminismo y por llevar a cabo acciones como el Festivala, previsto para el fin de semana y en cuya programación se incluye la exposición destrozada.



Desde el área de Igualdad recalcan que la lamentable acción de “uns poucos, nin representan a Vilagarcía nin ao espírito aberto e tolerante da inmensa maioría dos vilagarciáns”.

Después de los destrozos el Concello ya está trabajando con la asociación O Soño de Lilith para recomponer la muestra y que pueda volver a exponerse en la Praza de Galicia. Desde el colectivo agradecían ayer a las personas que –de forma desinteresada– se acercaron de mañana hasta los paneles para ayudarlas a recomponerlos.



La administración local invita a todos los vilagarcianos a participar de forma masiva en las actividades del Festivala “a efectos de mostrar a solidariedade coa asociación e volver a poñer de manifesto unha vez máis o respecto e tolerancia que impera na nosa cidade con todas as persoas e colectivos, independentemente do seu xénero, condición sexual, raza, relixión, nacionalidade, cultura, ideoloxía ou calquera outro aspecto definitorio da personalidade, así como co dereito a exercelos en total liberdade”.