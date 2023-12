La apertura del Mercado en Nochebuena divide a los placeros de Vilagarcía

La apertura del Mercado de Abastos el domingo 24 –coincidiendo con la celebración de la Nochebuena– divide a los placeros vilagarcianos. Técnicos del área de Mercados del Concello realizaron un sondeo entre los vendedores para testar su opinión sobre la ahora controvertida apertura. “Eu non teño directamente a quen comprarlle o produto”, dice una pescantina. Señala que la gente que desea adquirir producto para las comidas navideñas lo hace con antelación, máxime cuando “abrimos o sábado e non vai ir a xente arriscarse a comprar o domingo e que non haxa ou se acabara”. Una opinión que comparten también la mayoría de las carnicerías o negocios ajenos a los productos del mar que hay en el Mercado. Algunos que comercializan fundamentalmente con marisco sí entienden que debería aprovecharse la venta del domingo de Nochebuena. “Pola miña parte eu diría que si, porque é un día ao ano”, explica uno de los interesados.

Otros ponen como ejemplo a otros mercados de abastos que hay en Galicia con mucho tirón, como es el de Santiago, que ya ha anunciado a través de las redes sociales que no abren los domingos aunque coincida en Navidad o Fin de Año. “Non ten sentido, porque se abrimos en Noiteboa tamén teremos que facelo para fin de ano. Sobra o tempo para que a xente veña. Tamén temos familia e as nosas cousas. Se houbera moitos festivos pegados aínda tería algo de sentido, pero non é o caso”, explican. De hecho el sentir mayoritario es el de que el Mercado mantenga las puertas cerradas el domingo.



Precios “contenidos”

Lo que está claro es que la proximidad de las fiestas navideñas ya se vive con intensidad en la Praza vilagarciana en donde –coincidiendo con la celebración del mercadillo de los martes– el ambiente era frenético. Benito Pérez –que vende fundamentalmente marisco– manifiesta que los precios están “máis ou menos contidos” y que de aquí al sábado es probable que “suba un pouco, pero non de forma disparatada”. En su puesto puede encontrarse la almeja babosa a entre 20 y 26 euros; la japónica a 15 y la blanca a 17. La navaja se venía por 22 euros, mientras que la volandeira a 8 euros y el berberecho a 13. El centollo –otro de los grandes deseados en las mesas arousanas– podía encontrarse por 35 euros la hembra y por 30 el macho. Anita, otra vendedora, manifestó que mucha gente apuesta más bien por el pescado. “Nestas fechas pois o que se vende é o rape, o lenguado, o abadexo... vaise a un produto un pouco máis caro”, señala. Porque producto hay, tanto en lo referente al marisco como al pescado. “Sen problema”, dicen.