Los aranceles de Donald Trump ponen en alerta al sector de la conserva y del vino en Arousa

El impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos en la economía mundial está todavía por analizar, aunque las previsiones son preocupantes. Ese es precisamente el sentimiento que predomina entre el empresariado arousano, ante una medida que afecta directamente a productos como el vino o la conserva, tan importantes para O Salnés y O Barbanza.



De hecho, en Cambados, cuna del Albariño, ya se preparan para lo que viene y celebraron una reunión en Zona Franca con el objetivo de “contrarrestar la nueva política de aranceles de Estados Unidos, que penaliza especialmente a las bodegas de O Salnés al ser su principal mercado exterior”. En el encuentro en Vigo estuvieron presente el alcalde, Samuel Lago, el presidente del organismo empresarial, David Regades, y Roque Durán como representante de Adegas do Salnés y presidente de la Fundación Terras Asorey.



Una de las medidas que se adoptó es la celebración en Cambados, el 28 de junio, de un Foro que servirá para diseñar medidas y una estrategia común. Intervendrán ponentes internacionales “que oriente al sector” para que el albariño “siga siendo cada vez más competitivo e internacional”. Regades compromete el apoyo de Zona Franca para potenciar la actividad de las bodegas de la zona y adelante que “el Foro de Cambados será solo el punto de partida. Tendrán toda nuestra colaboración porque sabemos, de primera mano, la importancia socieconómica del sector vitivinícola para este territorio”.



Durán y Lago mostraron su preocupación, ya que Estados Unidos es hoy en día el principal mercado exterior del albariño y ya hay bodegas que paralizaron sus envíos, a la espera de conocer las repercusiones del anuncio de la Casa Blanca. La propia DO Rías Baixas reconocía, el pasado mes de noviembre, que Estados Unidos era el principal destino de las ventas que se realizan en el extranjero.

Productos afectados

En la misma situación se encuentra el sector conservero. La patronal Anfaco-Cecopesca asistió a la reunión convocada en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Estados Unidos representa un mercado prioritario para el sector”, apuntan desde la entidad.



De hecho, España exportó al mercado estadounidense un total de 26.032 toneladas de productos del mar en distintas presentaciones por un valor de 290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14 por ciento en volumen y un 11 por ciento en valor con respecto al ejercicio anterior, según las cifras que dan desde Anfaco.



Entre los principales productos exportados se encuentran el pulpo congelado (34%), el pulpo preparado o en conserva (15%), las sepias y calamares preparados (9,5%), la lubina fresca (8,3%), el atún rojo (7,2%) y las conservas de atún (4,7 por ciento).



Por ello, ven desde Anfaco con preocupación que productos que antes accedían al mercado sin barreas “pasarán a estar sujetos a un arancel adicional del 20 por ciento y otros, que ya soportaban aranceles elevados podrían verlos incrementados aún más”. Por todo ello, la patronal conservera reclama una “respuesta firme y coordinada” por parte de la Unión Europea, que defienda los intereses del sector transformador de productos del mar. Pero, al mismo tiempo, aboga por el “diálogo constructivo con Estados Unidos” en base a los principios de cooperación y comercio justo.



Protección a los autónomos

La situación de los aranceles preocupa, en general, a empresarios y autónomos, también a aquellos del sector servicios que son empresas auxiliares. “Hay empresas de O Salnés que tendrán un impacto directo, sobre todo las vinculadas al vino y a todos los temas agroalimentarios, como la conserva y el aceite. Nuestro perfil es más de pymes, pero muchas de ellas, desde transporte a empaquetado pasando por las consultorías, se ven afectadas. Es una limitación al comercio con Estados Unidos”. “Cambia por completo las reglas del juego”, señalan desde Galicia Foro Empresarial, que explican que ahora habrá qué ver “cuáles son las contrapartidas” . En cualquier caso, todas las asociaciones apuestan por esperar para hacer un análisis en profundidad.



Así también se manifiestan desde la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. “Asistimos con preocupación al anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel”, señala el presidente, José García Costas, que incide en que las exportaciones a este país “se dispararon este año” en el conjunto de la provincia.



Por su parte, Eduardo Abad, de Agtamar-UPTA, pide al Gobierno de España “que no se olvide de los miles de autónomos que van a sufrir los aranceles de Estados Unidos”. Se refiere a los agricultores y al conjunto del sector agroalimentario, pero también a los auxiliares y servicios “que van a ver rebajada su actividad económica”. Para ellos reclama medidas de apoyo, tanto a nivel financiero como los EREs por cese de actividad extraordinario. Medidas anunciadas por Sánchez que ven necesarias que se extiendan a los autónomos.



Por otra parte, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de Attis Bodegas e Viñedos S.L., con motivo de las ayudas de la administración autonómica para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países.



En el caso concreta de esta empresa, su gerente explicó que las exportaciones ya suponen un porcentaje muy elevado de la facturación total. Estas ayudas buscan fomentar su imagen fuera de la UE.

Reunión en Vigo entre Cambados y Zona Franca | Cedida

El vino

Martín Códax

Confianza absoluta en el prestigio del albariño

Bodegas Martín Códax confía en la solidez de su marca y en la creciente apreciación del albariño a nivel internacional y, en concreto, en Estados Unidos, “donde tiene una excelente acogida”. La bodega asegura que no supondrá una “pérdida de competitividad” ya que “los aranceles afectan a todos los vinos premium europeos por igual”. Además, señalan que los albariños Martín Códax mantienen su posición en el mercado estadounidense, sin que este aumento de los aranceles genere “una desventaja” con respecto a otros vinos europeos, como los italianos o franceses. Asimismo, explican que los importadores ya realizaron aprovisionamiento con antelación, por lo que “no supondrá ningún contratiempo” a corto plazo, mientras que todas las exportaciones son Ex Works, por lo que será el importador el que, en su momento, tenga que pagar los aranceles. la firma confía en que el “notable crecimiento en prestigio y reconocimiento” refuerce su capacidad de absorción del mercado estadounidense, “frente a este nuevo desafío comercial”. “Es probable que haya algún retroceso en las ventas inicialmente, debido al previsible incremento de precio, pero estamos convencidos de que el mercado se recuperará, dado la excelente valoración de nuestros vinos y del albariño en general. En 2019, los aranceles repercutieron en 2 a 3 dólares en el precio de venta, conseguimos resultados muy positivos y hoy vendemos más botellas que nunca”, señala Pablo Buján, director comercial.

La industria

Galicia Foro Empresarial

Un escenario que cambiará por completo

Con “máxima preocupación” pero a la espera de cómo se define un escenario que, tienen claro, “cambiará por completo”. Así contemplan desde Galicia Foro Empresarial el anuncio de Estados Unidos, en una zona, la de O Salnés, marcada especialmente por el mercado del vino. En este sentido, desde la entidad señalan en la necesidad de esperar para hacer un análisis en profundidad, ya que también afectan los aranceles a los países competidores. En el caso del vino, por ejemplo, están Chile o Australia, con aranceles del diez por ciento, pero también Sudáfrica, al que se le impuso un treinta por ciento. En cuanto a la conserva, explican que la mayor productora es tailandesa, un país al que se le impuso una de las cargas más elevadas, de un 35 por ciento. Eso no quiere decir, advierten de Galicia Foro Empresarial, que se pueda pensar en nuevas oportunidades ya que, inciden, “es una guerra comercial que va a ser mundial” y hay que estar a la espera de las “contrapartidas”, es decir, de las medidas que adopten la Unión Europea, China y el resto de países afectados. Llama la atención a la entidad que Rusia se quede fuera de los aranceles y, advierten, esto también tiene repercusiones. Y es que el Puerto de Vilagarcía exporta aluminio a Canadá y la antigua Unión Soviética es el principal productor de este metal. “Va a haber repercusión seguro. ¿Cómo va a afectar aquí? Es algo que no sabemos”, apuntan desde Galicia Foro Empresarial. Y es que lo que tiene claro el colectivo es que este es “el primer o segundo paso del inicio de una serie de amenazas” que marcarán un nuevo escenario, todavía por definir.

El turismo

Alfonso Martínez

Preocupación ante un marco de inestabilidad

El presidente de Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, reconoce que aunque no están en “alerta total” sí que existe preocupación en el sector. “Va a repercutir en el sector del vino de forma directa y eso va a traer consigo una inestabilidad. Va a hacer que suban los precios de las materias primas y, al final, afecta a los clientes y acaba retrayendo el gasto”. Por todo ello, contemplan el escenario con inquietud. “Acaba retrayendo el gasto”, apunta Martínez, que incide en que mantuvo contactos durante la jornada de ayer con más representantes del sector, que también se mostraron afectados por la nueva situación. “Sobre todo porque trae un aumento de coste, inflación, retrocede el gasto... ¿Y dónde retrocede? En el ocio, restaurantes, bares y alojamiento”, apunta el presidente de CETS. Un temor que, valora en tono positivo, también tuvieron durante la pandemia y, finalmente, no se produjo. “La gente no renuncia a salir, va menos días”, apunta Martínez, a la espera de cómo finalmente se define el escenario. Donde no hay preocupación, al menos por el momento, es en O Grove. “A nivel conservero se dirigen mucho al mercado nacional”, dice José Cacabelos, el alcalde, que apunta que los visitantes que llegan en verano son sobre todo españoles, portugueses y centroeuropeos. El estadounidense no suele escoger O Salnés.