VÍDEO: Un árbol de grandes dimensiones cae sobre un coche en Carril tras ser arrancado por el temporal

El fuerte temporal de viento y lluvia vivido esta madrugada en Vilagarcía ha dejado un reguero de pequeñas incidencias y también otras de mayor magnitud. Es el caso del árbol de grandes dimensiones -un magnolio- que se desprendió de sus raíces en Carril y se cayó encima de un coche aparcado y que acabó con importantes daños. Ocurrió de madrugada dentro de una vivienda particular. Las ramas se cayeron sobre un vial público, lo que obligó a los servicios de Emerxencias a tener que acordonar la zona por precaución. Hasta que no se retiren todos los restos no se abrirá de nuevo el vial a la circulación. La dueña de la vivienda, Mar Viqueira, señala que la fuerza del viento era "atronadora" y que las ráfagas eran "bestiales". La mala suerte quiso que las raíces se desprendiesen y el árbol se cayese. De hecho ya tenía contratada para el día 5 de noviembre una empresa para talarlo, pero no ha dado tiempo.