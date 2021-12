El área sanitaria hará menos PCR y fía el control del contagio a autotest de antígenos

El protocolo a la hora de detectar posibles casos positivos ha cambiado y estas son las claves que debes conocer para saber actuar si tienes síntomas, si das positivo en un test de antígenos o si eres contacto directo de un contagiado.



1 ¿Si doy positivo en un autotest de antígenos me hacen PCR para confirmar?

La respuesta es no. El área sanitaria Pontevedra-O Salnés señala que se darán por válidos los positivos de los test de antígenos de farmacia o los que se realicen en los puntos gratuitos habilitados. No se hará una PCR, como hasta ahora, para reconfirmar el contagio.



2 ¿Cómo debo actuar si mi test de antígenos da positivo?

Si da positivo en un test de antígenos debe llamar al teléfono 881 540 045. Tras comunicarlo se le hará una encuesta epidemiológica y se le preguntará por los contactos. Además se le tramitará la baja laboral. No habrá llamadas de seguimiento diario, sino que solo recibirá otra el último día de cuarentena y el alta será automática.



3 ¿Si soy contacto estrecho de un positivo me hacen una prueba PCR?

Depende. Solo se realizarán pruebas PCR a los contactos estrechos de positivos que presenten algún tipo de síntoma. En todo caso esa prueba se hará a los cinco días. Tampoco a los contactos estrechos se les hará seguimiento diario.



4 ¿Quién está exento de cuarentena?

Los contratos estrechos que tengan la pauta completa de vacunación están exentos de cuarentena. También las personas asintomáticas que tuvieron una infección de covid confirmada en los 180 días anteriores y son contactos estrechos. Las personas que trabajan en centros sanitarios también estarán exentas de cuarentena si están vacunadas y en su centro de trabajo utilizan los Equipos de Protección Individual (EPI).



5 ¿Hay excepciones?

Sí, las hay. Las personas inmunodeprimidas deberán hacer cuarentena si son contactos estrechos. También aquellas en las que Saúde Pública confirme que la infección del caso original se trata de una variante del covid Beta o Gamma o que se adquirió de un visón.



6 ¿Dónde puedo hacerme un test de antígenos?

Los test de antígenos pueden conseguirse en cualquier farmacia -si hay existencias. También en los puntos gratuitos habilitados por el Sergas, por ejemplo en Vilagarcía y en Pontevedra. Eso sí, en este último caso debe ser con cita previa que debe gestionarse bien a través de la aplicación de Sergas Móbil o en la web coronavirus.sergas.gal/cribado/Rexistro. Hay horarios tanto de mañana como de tarde.



7 ¿Siguen realizándose las PCR sin cita en el Hospital Provincial de Pontevedra?

No. El último día de pruebas PCR sin cita en el Hospital Provincial fue ayer. Se mantiene el autocovid para cuando sea necesario realizarlas con cita asignada.