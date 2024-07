Arou, Afortunada y Bili inician su viaje de regreso al Caribe

Arou, Afortunada y Billi iniciaron ya su viaje de retorno a las aguas del Caribe. Las tres tortugas marinas comunes –la especie que más suele aparecer en la costa gallega– fueron tratadas durante las últimas semanas en las dependencias que el Cemma tiene en Nigrán, supervisadas en sus UCI específicas y curándose de las heridas que impedían su normal desarrollo y supervivencia en el océano. Las tres fueron soltadas más allá de la isla de Sálvora en un operativo en el que participaron tanto profesionales del Cemma como el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.



“As tres teñen historias moi diferentes. Arou leva o seu nome polo lugar no que apareceu e ten como particularidade unha malformación nunha das súas aletas, non sabemos se de nacemento ou por algún contratempo que pasou na súa vida”, explica o presidente do Cemma, Xabier Pin. Por su parte Afortunada fue capturada por las redes de un marinero a la altura de Fisterra. “Foi el quen lle puxo o nome e tamén quen nola entregou”, matiza Pin. Por su parte Bili apareció en la playa de Barreiros y fue un colaborador de la entidad el que se encargó de su rescate.



Ejemplares muy jóvenes

Las tres tortugas que ayer partieron en barco del puerto de Vilaxoán hacia Sálvora son muy jóvenes. “Teñen moi poucos anos de vida”, explica Pin. De hecho no alcanzarán la edad adulta hasta los 25 o 30 años. Ahora pesan alrededor de tres kilos, pero este tipo de especímenes pueden llegar al metro de longitud de su caparazón, a pesar 100 kilos y a durar alrededor de los 90 o 100 años de edad. Si son machos o hembras todavía no puede saberse a simple vista. “Son moi novas e a nivel físico non se vai saber ata que sexan adultas, cando o macho desenvolve un rabo moito máis longo. Para iso aínda teñen que pasar anos”, declaró Pin.



El presidente del Cemma afirmó que las tortugas marinas comunes constituyen el 90 % de las especies de estas características que llegan a las costas gallegas. “Tamén se teñen visto, en menor medida, as tartarugas de coiro, que son negras, pero moito menos frecuentes nesta costa”, reconoció Pin.



¿Por qué acaban estos animales en playas gallegas? “A maioría das que chegan naceron e proveñen do Caribe. Elas o que fan é meterse nas grandes correntes mariñas e van dando voltas por todo o océano alimentándose e medrando. Ata que chegan a ser adultos –aos 25 ou 30 anos– non entrarán en idade reprodutiva, daí que ata ese momento o que farán simplemente é comer e medrar”, explicaron dende o Cemma. Pin indicou que “cando se achegan ás nosas costas o que pode pasar é que caian en artes de pesca ou que por mor dun temporal se vexan arrastradas hacia augas demasiado frías e entren en hipotermia.

Nese caso ou as tratamos ou morren”. Explicou que a presenza de microplásticos nestes animais é moi común porque “os detectan como comida” e que cando son rescatadas defencan este material durante días. Este ano houbo moitos varamentos destas especies na costa galega. O 80 % das mesmas logran recuperarse para ser devoltas ao seu hábitat natural.