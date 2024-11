Arousa clama contra la violencia de género y recuerda a su última víctima, Andrea Yturry

El feminismo volvió a recorrer las calles de Vilagarcía para clamar contra las violencias machistas, con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en todas sus formas, desde el acoso sexual, violencia vicaria y otro tipo de discriminaciones que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Así, las participantes en la “marcha ruidosa”, convocada por O Sonho de Lilith, se hicieron escuchar a ritmo de tambores y panderetas, porque “o maior aliado do machismo é o silencio”.

“Queremos acabar cos pactos de silencio e denunciamos a complicidade dos discursos negacionistas que forman parte das violencias que sufrimos como mulleres”, señalaron las integrantes del colectivo, que lamentaron que las instituciones “recortan orzamentos e suprimen os recursos destinados á acompañamento e a protección das mulleres vítimas de violencias machistas”. Así, marcharon ante el grito de “Que arda o medo!”. Una consigna que se multiplicó en todos los municipios de Arousa para erradicar la lacra que supone este tipo de violencia y alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres.



La manifestación fue el acto más vistoso y participativo que pudo vivirse en la capital arousana, pero la jornada, dedicada íntegramente a la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres contó con otras concentraciones en diferentes puntos de Arousa, como en Catoira y Vilanova, con acciones organizadas por Feministas de Catoira y Féminas en Acción.



Acciones en las que se repitieron las mismas consignas, que se replicaron en los diferentes manifiestos de los Concellos arousanos. En Vilagarcía, la lectura corrió a cargo de dos trabajadores municipales, Montserrat Acha y Concha Félix dos Santos que pusieron voz a un texto en el que advierte de que “a igualdade só será efectiva cando todas as mulleres teñamos todos os dereitos”. El manifiesto, hizo hincapié en la necesidad de visibilizar todas las violencias que sufren las mujeres, como la “revitimización dos procesos xudiciais, o escrutinio social e a dilación dos procesos que fan que moitas vítimas decidan non denunciar”.



En Vilanova, la lectura corrió a cargo de la abogada del CIM de O Salnés, Estrella Piñeiro, que puso el foco en el rural, “onde a violencia está máis invisibilizada” y en las mujeres de más edad “para facilitar denuncias e saír das espirais de violencia nas que levan anos”. Así, en un acto en el que también participaron escolares del municipio, Piñeiro hizo hincapié en los “datos arrepiantes”, que dejan en lo que va de año cuarenta víctimas en España.



En Moraña, el colectivo feminista As Moiras animó a cambiar la dinámica sobre la revictimización: “A vergoña non é para nós, é para eles”, haciendo propias las palabras de Gisèle Pelicot, víctima de violación por más de medio centenar de hombres durante años que contactaban con su marido y cuyo atroz caso ha despertado una llama feminista en Francia. “Estannos violando e asasinado, acabemos dunha vez con esta lacra que é a violencia machista!”.



En la misma línea se pronunció la concejala de Servizos Sociais de Sanxenxo, Paz Lago, que recalcó en el manifiesto que esta trisite realidad no excluye a la villa: “Ata a data, a través do CIM, atendemos 45 novos casos de mulleres afectadas por violencia de xénero”, señaló. Además, añadió que “estamos brindando atención a 9 menores, fillos e fillas de mulleres que sofren ou sufriron” este tipo de violencia.



Homenaje a Andrea Yturry

Entre estas cuarenta mujeres que fueron víctimas de violencia de género en España se encuentra Andrea Melithza Yturry Alave, fallecida el pasado 19 de marzo a manos de su expareja en la parroquia ribeirense de Palmeira. Su memoria fue recordada e inmortalizada ayer, coincidiendo con el 25-N, en un acto organizado por la Asociación Mulleres en Acción en colaboración con el Concello de Ribeira, en el que se descubrió una placa en su memoria y en la de todas las mujeres y niños víctimas de las violencias machistas, con la inscripción “Somos o berro das que xa non teñen voz”. Un acto muy emotivo, ya que contó con la presencia de la madre de Andrea, arropada por su familia, que agradeció el gesto y expresó el dolor por la ausencia de su hija.

Ribeira imortalizó el recuerdo de Yturry con una placa | Chechu Río



Asimismo, en un acto institucional, el Concello de Ribeira, junto con los escolares del municipio, honraron a las víctimas colgando, en un olivo natural, uno por uno los 54 nombres de las víctimas de violencia de género desde el 25 de noviembre de 2023. “Hoxe, lembramos a quen xa non está porque o machismo lle arrebatou a vida pero tamén espero que entre todas e todos cumpramos o compromiso para construír unha sociedade igualitaria para que ninguén teña que sufrir pola violencia machista”, subrayó el alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral.



Comunidad educativa

Los actos se han extendido también por los diferentes centros de las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia a través de diferentes iniciativas. Así, el alumnado del IES da Illa de Arousa, con motivo del 25 aniversario del centro, recordó a todas las víctimas de violencia de género desde 1999, colgando en las instalaciones cometas violetas en recuerdo de las mujeres fallecidas, y verdes por los niños. “Oxalá as cometas non estivesen por este motivo se non voando en liberdade”, señalaron los alumnos de 4º de la ESO en su manifiesto.



Por su parte, el Concello de Meis también quiso involucrar a los escolares en su lectura de manifiesto, que realizó en el aula de Paradela del CRA; en el CPI Mosteiro; y en de A Armenteira.



En Valga, el alumnado de Primaria del colegio Xesús Ferro Couselo de Cordeiro, participó en una “Xincana Corresponsable”, que tenía como objetivo desterrar algunos de los roles de género más implantados en el ámbito familiar y doméstico y para fomentar un reparto equilibrado de las tareas en el hogar.



En A Pobra, con el lema “Desmárcate!”, el CEP Salustiano Rey Eiras como el CEP Pilar Maestú Sierra elaboraron camisetas en cartulina negra con mensajes de actitudes de las que desmarcarse, que luego fueron expuestas. A mayores, el CEP Salustiano Rey Eiras interpretó su propia versión de la canción “Ella”, de Bebe. Además, se organizaron distintas charlas en diferentes centros educativos del municipio.



En cuanto a las distintas actuaciones que tuvieron lugar ayer, en Boiro el grupo de artes escénicas de la Asociación Ambar interpretó la performance “As paisaxes de Camille”, una acción artística sobre la lucha contra la violencia de género. Además, el Auditorio de Ribadumia acogió la interpretación de varios temas del pianista Juan Carlos Cambas, que estuvo acompañado por la solista Rosa Leiro y la interpretación de danza de dos gimnastas del club Grand Jeté. Asimismo, en Cuntis cerca de medio centenar de personas participaron en una andaina.

Actos del 25-N en Vilagarcía

En Vilagarcía, los actos por el 25-N continuarán con la proyección de “How to Have Sex” en el Salón García (día 27, a las 20:30 horas), el monólogo “Vicio houbo sempre”, de Atanea García (Salón García, día 28, a las 20:30 horas) y el concierto de Su Garrido Pombo, que será también en el Salón García, el viernes, a las 20:30 horas.