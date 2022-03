Arousa Moza se lleva dos intercambios a Vilanova al carecer de local en Vilagarcía

La asociación Arousa Moza se lleva sus intercambios juveniles al albergue de As Sinas, en Vilanova, al carecer de local en Vilagarcía. La expulsión del colectivo de las instalaciones del Casino, que se realizó por orden del gobierno municipal, llevó a los jóvenes a buscar otra opción.





La Xefatura do Servizo de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia autorizó ayer la cesión del albergue de As Sinas para la celebración de los proyectos internacionales Erasmus + “Critical Power” y “Dance for Everybody”, que se llevarán a cabo del 10 al 16 y del 21 al 28 de este mes y en los que participarán 60 jóvenes procedentes de Ucrania, Rumanía, Georgia, Polonia, Bielorrusia, Grecia, Italia, Turquía, Chipre y Malta.





“Sábenos moi mal ter que levar os intercambios fóra de Vilagarcía de Arousa, cidade onde naceu Arousa Moza e da que somos os membros da asociación”, explican dede el colectivo, que se compromete a que gastos como los de compra de materiales sigan recayendo en su localidad natal.





Aún así, consideran que con esta marcha la localidad pierde el retorno que tienen en establecimientos comerciales y hosteleros estos intercambios, que cuentan con un presupuesto de 38.334 euros.





Arousa Moza agradece el apoyo de la administración autonómica, que cede las instalaciones para estos dos proyectos, pero también del comercio local vilagarciano, por las “facilidades dadas cando o precisamos”





Escritos a Ravella

No es, en cualquier caso, una despedida. Arousa Moza tiene aprobados otros cinco intercambios y cursos de formación que se llevarán a cabo durante este año, y que esperan que se puedan celebrar de nuevo en Vilagarcía. Así se lo solicitaron al Concello en varios escritos, el último enviado el 27 de febrero. Recuerdan que la edil de Xuventude, Alba Briones, se comprometió en agosto de 2021 a buscar una alternativa.