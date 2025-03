Arousa sigue con el goteo de bajas en el marisqueo a pie, que perdió 200 permex en dos años

La presidenta de la Agrupación de Mariscadoras de Carril, María Porto, tiene todas las esperanzas puestas en la zona de A Fangueira. Un espacio en el que han empezado a trabajar y a sembrar para poder tener una “alternativa” a la concesión de la playa de A Concha-Compostela. “Senón temos que ir sempre alí e non queremos castigala máis”, declara. La zona de A Fangueira es de la Cofradía, pero son ellas las que la están trabajando con el objetivo de poder remontar los números. “Teño aí postas as esperanzas, porque a verdade é que a situación é desesperante”, declara Porto. Manifiesta que “levamos tres anos gastando aí e por iso queremos que sexa produtiva”. Eso sí, indica que lo cierto es que el marisco está creciendo a una velocidad mucho menor que lo que lo hacía hace años, aunque esperan poder recoger producción de cara a las fiestas navideñas, en donde el mercado de este tipo de producto es potente y alcanza precios más elevados.

Otro de los temores de María Porto con las bajas continuadas que se están experimentando en el sector del marisqueo a pie es que “non teñamos xente para limpar as concesións. Se somos poucas é moi complicado manter limpas A Fangueira e a praia”.