Arrancan las obras de rehabilitación de la cubierta del Concello

El Concello de Vilagarcía acaba de poner en marcha las obras de rehabilitación de la cubierta de la Casa Consistorial. Lo hace después de que se detectasen desperfectos en el Salón Nobre debidos, al parecer, a las filtraciones de agua desde el tejado ocasionadas por el movimiento de tejas o el mal estado de alguna de ellas. El coste de los trabajos que se están ejecutando asciende a 47.000 euros.

En concreto los desperfectos del Salón Nobre se localizaron en la zona del balcón principal. La obra lo que busca es frenar el daño que están sufriendo tanto los techos como los elementos decorativos del interior del edificio. De hecho se actuará en dos tercios del tejado, que son los que corresponden a la parte sur y este de la construcción.

Inspección técnica

Según los técnicos del departamento municipal de Urbanismo el problema fundamental está causado por el desplazamiento de parte del tejado. Este se deslizó pendiente abajo, aunque no llegó a caer el suelo debido al canalón que hizo tope. Además también se detectaron varias tejas rotas. A mayores, debajo de estas hay láminas de fibrocemento y hasta que no se retiren las tejas no se podrá comprobar su estado real y qué influencia tienen en las filtraciones detectadas. La proliferación de plantas en las cornisas del edificio también ha contribuido a fomentar la aparición de goteras.

La empresa que ejecutará la reforma es César Paz S.L., que ya empezó con el montaje de los andamios para arrancar cuanto antes la obra. Lo que se va a hacer es revisar en primer orden las filtraciones y también desmontar la parte dañada del tejado. Las piezas que estén en mal estado se sustituirán y se hará un refuerzo en la sujeción de las mismas. También se limpiarán y repararán los canalones atascados.

Un edificio histórico

Desde el Concello señalan la importancia de invertir en el cuidado del que es un edificio histórico que forma parte del patrimonio local y que data de finales del siglo XIX. El inmueble fue diseñado por Alejandro Sesmeros, el mismo arquitecto del Palacio de la Diputación de Pontevedra. El conjunto fue ampliado en los años 50 siguiendo la estética del edificio original. En 2003 esta ampliación fue derribada para levantar el moderno edificio actual y desde entonces no se había revisado el estado del tejado.