El Arzobispado baraja un estudio estructural de Santa Baia

El Arzobispado de Santiago hará una nueva revisión del estado de la iglesia parroquial Santa Baia de Arealonga, después de que se cayese una piedra desde el campanario. La Iglesia no descarta ninguna posibilidad, incluso un análisis estructural, aunque para ello sería necesario un especialista.



En este sentido, desde el Arzobispado señalan que sería necesario buscarlo fuera de Galicia, ya que no son fáciles de encontrar en la comunidad autónoma.



El Arzobispado recuerda que, ya hace unos meses, se revisó toda la estructura sin detectar ningún problema. Ahora será necesario volver a hacer un estudio, tras el incidente que sucedió en la noche del lunes. Y es que, a primera hora de la mañana del martes, una mujer descubrió una piedra, de considerable tamaño, que se había desprendido desde el campanario.



Hasta la zona se desplazó el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, con un camión grúa, para hacer una primera revisión del estado del edificio y comprobar si había más grietas profundas que implicasen una actuación de urgencia.

En el marco de esta revisión, los efectivos encontraron una cruz sobre el campanario de la iglesia que se movía, por lo que procedieron a retirarla para evitar un nuevo desprendimiento.

Suspensión de actos litúrgicos

Como consecuencia de esta situación, varios de los actos litúrgicos previstos para el fin de semana y que se iban a celebrar en el exterior del templo, quedaron suspendidos o trasladados al interior del mismo.



Es el caso de la concentración eucarística, que desde hace algún tiempo sustituye a la procesión del Corpus, y que no se celebrará finalmente este año. Y es que parte del atrio de la iglesia Santa Baia de Arealonga permanece cerrado por motivos de seguridad.



Desde la Confraría do Santísimo Sacramento emitieron un breve comunicado en el que informaban de que la concentración eucarística, prevista para el domingo a las ocho de la tarde, quedaba suspendida “debido a situación do adro da igresa e como medida de seguridade e prevención”. Al mismo tiempo, señalan desde el colectivo, todas las actividades de la festividad del Corpus Christi se celebrarán en el interior del templo. Se trata de una medida de precaución, mientras no se lleva a cabo la revisión del edificio