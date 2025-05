As introspeccións pictóricas de Fernando Quintela saen ao exterior

Fernando Quintela di que comezou a pintar cando naceu a súa filla, hai 31 anos, pero o certo é que este vilagarcián sempre tivo dentro ese recuncho artístico que quería si ou si darse a coñecer. Unha inquedanza que pronto se convertiría en paixón e na que comezaría a camiñar da man do artista Guillermo Pedrosa. “Con el dei os meus primeiros pasos nisto”, sinala Quintela. Agora, xa xubilado, bota horas no taller que ten na súa casa. É aí donde naceron parte das obras que o público poderá ver a partir do 19 de xuño na súa primeira mostra individual, “Introspección”, na Sala de Exposicións do Auditorio de Vilagarcía. Por que este título? O propio autor o explica. “Cando pinto sempre mostro nos cadros algo, non todo, do que teño dentro. Sinto que esas cousas as podo expresar a través da pintura”, explica.



Como artista xa ten participado en mostras colectivas e recoñece que hai unha evolución na súa técnica motivada, en moitas ocasións, polo espazo que tiña dispoñible para pintar. “Empecei co óleo. Daquela vivía nun piso e tiña que montar e desmontar todos os días. Agora que vivo nunha casa xa teño o meu propio espazo e é unha gozada. Pouco a pouco funme pasando ao acrílico, á técnica mixta”, sinala. Acompañado da súa música pintar sérvelle para evadirse, para pensar e reflexionar. “Pasan as horas voando”.



A súa obra é colorida e inspirada, segundo el mesmo di, nas cores do solpor que de toda a vida vía dende o peirao de pasaxeiros da cidade. “Eu quedaba marabillado e algo diso quedou aí”, declara. Agora confésase totalmente “enganchado” a unha arte que o fai manterse activo.



Na exposición que poderá verse ata o 24 de xullo veranse máis de vinte obras de gran formato. “Collinlle o gusto a pintar cadros grandes”, di. Indica que “xente que coñecía que pintaba e á que lle gusta a miña obra pois animoume a expoñer. Eu ao principio era un pouco reticente, porque facelo un só sempre impón un pouco”.



Será na sala de exposicións dun Auditorio en donde as introspeccións de Fernando Quintela se darán a coñecer ao resto do mundo. Non será, en todo caso, a única parada dalgunha das obras deste xa artista vilagarcián, que tamén aportará o seu gran de area á exposición ArtSorey que se celebrará tamén no mes de xuño no Pazo Torrado de Cambados. Unha axenda repleta de boas propostas artísticas.