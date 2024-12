La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública censura la gestión de las ambulancias en el área sanitaria

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha emitido un comunicado en el que critica abiertamente la “xestión irracional” de los recursos en el área sanitaria de O Salnés en clara referencia al uso de la ambulancia medicalizada con sede en el Hospital comarcal. Recuerda el colectivo que el centro de Ande cuenta con una ambulancia medicalizada (de soporte vital avanzado) para trasladar pacientes a otros hospitales, pero no para atender a emergencias que suceden fuera del hospital. A estas acude una ambulancia del 061. La asociación de ámbito gallego denuncia que desde el Hospital do Salnés, “en lugar de utilizar a súa ambulancia para facer traslados ao Hospital Montecelo utiliza a ambulancia do 061 deixando así sen ambulancia a poboación da área durante o tempo que dura o traslado de pacientes a Pontevedra”.

Al colectivo le resulta “incomprensible” que un hospital no utilice su ambulancia, que cuenta con medios suficientes para atender situaciones de riesgo, para realizar traslados de pacientes al hospital Montecelo “mentres utiliza a do 061 que presta servizo a toda a área para situacións de emerxencias vitais”. Creen desde la asociación de ámbito gallego sobre el tema que “ter poucos recursos e por encima non utilizalos supón unha mala xestión dos mesmos pola Xerencia nunha área sanitaria que sufriu recortes non hai moito tempo e na que se pon en risco a saúde da súa poboación”.