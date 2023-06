El Atlantic anuncia la ubicación de sus cinco escenarios y Revenidas publica su cartel por días

Los motores están en marcha tanto para el Atlantic Fest como para el Revenidas de Vilaxoán. En las últimas horas las dos citas festivaleras han dado a conocer detalles importantes sobre su organización. La cita musical en la playa de A Concha anuncia que contará con cinco escenarios. Uno será en el Auditorio Municipal (para la programación prevista para el jueves día 20 de julio), tres en el propio arenal (para los días 21 y 22) y un cuarto en la Praza de Galicia (para la jornada del 23). La organización también ha desvelado ya los horarios de actuación de cada uno de los grupos y artistas que estarán este año en Vilagarcía. El viernes 21 los conciertos empezarán a las 19:30 horas y sobre los dos escenarios se subirán artistas como Lontreira, The Guapos, Rocío Saiz, Viva Suecia o León Benavente.



El sábado es el día grande con la apertura de puertas a la una de la tarde. Por A Concha pasarán La Bien Querida, Sidonie, Sidecars o Leiva. El domingo 23, ya en la Praza de Galicia, sonarán Anahí, Law y De Ninghures, todos por la mañana. En la web www.atlanticfest.com se pueden adquirir tanto el abono como las entradas por día para el festival.



Por su parte desde Revenidas –que se celebra del 7 al 10 de septiembre– también han dado a conocer el cartel por días. El jueves 7 actuarán Ana Tijoux, Desakato, Sara Hebe, HYDN, Tremenda Jauría, The Skarnivals y Arrythmia. El viernes 8 será el turno de los incombustibles Zoo, Fillas de Cassandra, Los Chikos del Maíz, Zetak, Tropa do Carallo, Sheila Patricia, La Regadera y Rebeliom do Inframundo. El sábado 9 Revenidas recibe a Ska-P y el concierto especial del veinte aniversario de Dakidarría. Completan el cartel Rodrigo Cuevas, Heredeiros da Crus, Lamatumbá, Nativa, Kiza, O Rabelo, Familia Caamagno, Mondra, The Rapants, Kris K Dj y Me Fritos and the Gimme Cheetos. La jornada del domingo 10, con la sardinada popular, contará con Uxía Lambona, la Yaya DJ y -Xosé Lois Romero e Alboria La Duedeneta estará el jueves, el viernes y el sábado. Las entradas por día están ya a la venta de 30 a 35 euros y el abono por 62 más gastos. Todo en www.revenidas.com.