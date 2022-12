La Auditoría revela que la red municipal de Vilagarcía pierde un 23 por ciento del agua cada año

La red municipal de Vilagarcía pierde un 23 por ciento del agua que capta cada año. Así lo recogen los resultados de la Auditoría encargada a Soltec Ingenieros SL para detectar posibles fugas y averías en las tuberías. De los datos publicados en el tablón de anuncios del Concello, solo se puede conocer el total de agua captada durante el año pasado y en el primer semestre del presente ejercicio, así como aquella no registrada, es decir, las pérdidas del sistema.



Así, durante 2021 fueron 3.197.321 los metros cúbicos de agua captada, de los cuales 2.471.688 se registraron en el sistema, es decir, el 77 por ciento.



La misma tendencia se repitió entre enero y junio de 2022, con 1.536.504 metros cúbicos captados, de los cuales 352.733 fueron agua no captada por la red municipal, es decir, un 23 por ciento de pérdidas.



Por el momento, no han trascendido más datos de un estudio también destinado a conocer en qué puntos se encuentran las averías. Tampoco trascendió qué medidas tomará el Concello para solventar esta situación.



De hecho, las averías en la red municipal dieron más de un disgusto en Vilagarcía. Dos de los casos más sangrantes fueron los de Doutor Tourón y los de Faxilde. En el primero de los casos, y tras varios parches, se optó por la sustitución de la tubería. Lo mismo se está realizando en el lugar vilaxoanés, donde se aprovecha la obra de humanización de Sobrán.



Sin embargo, hay más puntos en los que es necesario actuar y que ahora se conocerán a través de esta auditoría. Vilagarcía no es el único concello que contrató este estudio. En la comarca de O Salnés, también lo hizo Meis, mientras que en la de O Barbanza trascendió el caso de Boiro.



En realidad, la cifra que arroja la auditoría vilagarciana se encuentra dentro de la media estatal, según recoge un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que cifra en un 25 por ciento la media anual de agua que se pierde en los ayuntamientos españoles.





Línea de ayudas de la Xunta





Los tres municipios arousanos se acogieron a una línea de ayudas establecida por la Xunta de Galicia. El presidente, Alfonso Rueda, explicó que el objetivo de estas subvenciones es el de buscar un problema para unas pérdidas que en Galicia rondan el 41 por ciento de promedio, siendo en algunos ayuntamientos del 60 %.



En el fondo de esta medida se encuentra la necesidad de atajar cualquier fuga y, así, hacer frente a un problema de escasez o pérdida de agua que, temen desde la administración autonómica, pueda llevar al desabastecimiento o ser causa de la sequía. Las ayudas se destinaron a los concellos con menos de 50.000 habitantes, entre los que se encuentran todos los de las comarcas arousanas. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade destinó 300.000 euros a esta orden, reservando el 55 por ciento del dinero para municipios con menos de cinco mil vecinos, con más dificultades técnicas para la gestión del agua.