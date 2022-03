Una auxiliar del SAF de Vilagarcía logra que el juzgado reconozca su despido como improcedente

Una auxiliar del Servizo de Atención ao Fogar logró en los juzgados que su despido, que la empresa justificó como disciplinario, sea reconocido como improcedente, por lo que deberán indemnizarla. La batalla judicial emprendida por la plantilla no se queda ahí. Todavía queda otro despido por resolver y las trabajadoras preparan un conflicto colectivo. Hay varias denuncias también en Inspección. Reclaman, entre otras cuestiones, que la bolsa de horas impuesta por la empresa incumple el convenio, al reducir la jornada de 39 horas por la que están contratadas. Los problemas con esta empresa, Aralia, comenzaron a finales del año pasado, cuando un nuevo equipo se hizo cargo y nombraron nueva jefa de servicio. Las coordinadoras que había acabaron marchando y el sistema de trabajo cambió por completo. “Le dieron a todo la vuelta”, explican las trabajadoras. Es decir, les designaron otros usuarios, lo que no fue nada bien recibido por los propios afectados. “Algunos no nos abrían la puerta, algunos nos insultaban”, explican representantes de la plantilla, que vivieron unos meses muy malos.



Ellas mismas se vieron afectadas por estos cambios, ya que también les cambiaron los horarios de trabajo, “sin tener en cuenta que si los teníamos así era por algo”, apuntan. A algunas les impidieron salir a tiempo para recoger a los niños de la guardería. “Somos una plantilla de mujeres, con hijos a cargo, muchas somos familias monoparentales”, explican desde el comité.





“El Concello no va a actualizarnos los salarios conforme al IPC, solo le va a pagar más dinero a la empresa”







La forma de func ionar que tenían hasta entonces se fijaba teniendo en cuenta el sentido común. Y es que la jornada que aparece en el convenio es de 39 horas y las que se hacían a mayores se anotaban en una bolsa. En cuanto a los casos en los que se hacían horas de menos, hasta entonces las asumía la empresa. Así lo establece, explican, el Estatuto de Trabajadores, ya que se trata de un caso en el que no se pueden adelantar tareas. “No puedo ir al domicilio de nadie fuera de mi horario”, explican. Precisamente este tipo de cuestiones son las que tienen que determinar las coordinadoras, pero a cambio realizan cuadrantes “en las que siempre debemos horas a la empresa”, mientras siguen contratando más auxiliares. “Yo no tengo la culpa de que no me den trabajo”, explica una portavoz de la plantilla. De esta manera, aseguran, la empresa consigue reducir la jornada hasta las treinta horas que ya propuso a las auxiliares y que estas rechazaron. Una medida que, dicen desde el comité, incumple el convenio. Es una de las cuestiones que denuncian, así como que no se tengan en cuenta el tiempo de desplazamiento o el derecho al descanso y a la desconexión.









Descontentas con Ravella





No se sienten amparadas por el gobierno local, al que acusan de no solo aceptar, sino “defender” la visión de la empresa. En las denuncias presentadas, también se incluye al Concello. En cuanto al anuncio de que se aprobó en Xunta de Goberno que los salarios sean actualizados conforme al IPC, las representantes de la plantilla matizan que eso es algo que recoge el propio convenio así como una sentencia judicial que la empresa llevaría incumpliendo desde enero. “Lo que hace es pagarle más a la empresa, pero eso no quiere decir que repercuta en las trabajadoras. Si quieren que repercuta, que nos lo paguen ellos, que es lo que tienen que hacer”, dicen las auxiliares, en alusión a una municipalización del servicio que siempre defendieron. Las trabajadoras del SAF también rechazan el argumento sobre los pliegos. “Pueden ser estupendos, pero le dieron el concurso a la empresa que ofertaba más horas y a un precio más bajo. ¿De dónde creían que iban a salir esas horas?”, se preguntan.