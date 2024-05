AXG-CUT pide al TSXG que mantenga los refuerzos en los juzgados de Vilagarcía

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT acaba de remitir una petición formal al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que mantenga los refuerzos que –en su día– se pusieron en los juzgados de instrucción de Vilagarcía. Explican desde el colectivo que tras varias denuncias y reuniones con el presidente del TSXG se logró un consenso suficiente para el nombramiento de refuerzos de tramitación en los tres juzgados de la capital arousana, además de refuerzos de gestión en el 1 y en el 2. Apuntan que fue la semana pasada cuando la Dirección Xeral decidió consolidar las plazas de tramitación de los tres juzgados lo que, a su juicio, “acerca un pouco máis a creación do ansiado cuarto xulgado para Vilagarcía”. Entiende el sindicato que esta creación de plazas debe ir acompañada del mantenimiento durante seis meses de las plazas de refuerzo que existen actualmente en las salas dado que, dicen, “eliminalos xusto coa chegada do novo persoal impediría unha transición organizada, o que sería un paso atrás”. Manifiestan que la eliminación del refuerzo en el juzgado mixto número 2 tendría unas consecuencias aún mayores. “Hai que ter en conta que a compañeira está destinada no Rexistro Civil e xunto con outra tramitadora son as únicas que teñen o curso de Dicireg, de recente implantación e funcionamento bastante complexo, como ben sabe a Dirección Xeral que xa aprobou varios reforzos como consecuencia da súa implantación”. De ahí que soliciten desde AXG-CUT que desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se mantengan los refuerzos actuales durante seis meses para que la transición entre el nuevo personal y el actual sea el más efectivo.