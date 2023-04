Los bateeiros abandonan por completo la mesa de negociación con Mar

La anulación de las zonas abiertas para la extracción de la mejilla acaba de echar por tierra el diálogo con los únicos interlocutores que la Consellería do Mar tenía en el sector bateeiro. Opmega, Socomgal y Amegrove anuncian que dejan la mesa de negociación, tras la medida publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia.

"Ninguén entende que as zonas que abriron en febreiro e marzo para a recollida de mexilla volvan pecharse agora. É unha situación kafkiana, onde a Consellería resolve en contra da propia Consellería e na que os afectados somos todos os bateeiros", aseguran las tres organizaciones en un comunicado.

Las entidades aseguran que mantienen su apuesta por la vía del diálogo, pero creen que en estos momentos no se dan las condiciones. Además, se muestran sorprendidos por la "celeridade" de las resoluciones que anulan las aperturas previamente pactadas con el sector bateeiro, "cando todas as nosas peticións e recursos nin sequera foron respondidos ano e medio despois de ser enviados".

Para Opmega, Socomgal y Amegrove, la Consellería está actuando "ao ditado das confrarías, prexudicando a un sector como o do mexillón, de gran importancia para as zonas costeiras, tanto polo número de traballadores como o volume de negocio que xera ao redor".

Por ello, para retomar el diálogo, las tres organizaciones señalan que deben abrirse las zonas que se cerraron ayer, así como otras en Baiona y A Guarda "que contan con informes técnicos favorables que constaban a existencia de fazula e a ausencia de percebe".

Las entidades instan a Mar a resolver con celeridad y a revertir la situación al escenario previo al conflicto y advierten de que si no se resuelven sus peticiones con urgencia "sabemos o que pode pasar", ya que "está a xogarse co noso medio de vida, un medio do que dependen moitas familias".