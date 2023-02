Bateeiros se concentran en Vilanova indignados por la gestión de la mejilla

Alrededor de un centenar de bateeiros se concentraron a primera hora de esta mañana en el muelle de Vilanova en protesta por la gestión que se está haciendo de la explotación y recolección de la mejilla por parte de la Consellería do Mar. La convocatoria fue espontánea, convocada a través de las redes sociales, y con el objetivo de canalizar una indignación que es palpable entre el bateeiro de base y que se respiraba esta mañana en el muelle vilanovés. "Teño a batea baleira", explicaba uno. Una bateeira aportaba que "o tempo corre na nosa contra, porque non toda a mexilla vale, ten que ter un tamaño determinado para que se agarre ás cordas". Ningún directivo de las organizaciones de productores estaba presente en la protesta y algunos de los presentes insistía en la necesidad de pasar a la acción.

"Alguén ten que empezar, pero así non podemos seguir", exponían. De hecho no se descartan más medidas de estas características en las próximas jornadas, mientras que -al menos de forma oficial por parte de las organizaciones de productores- no se ha convocado nada.