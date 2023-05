Los bateeiros convocan una nueva protesta en Santiago

El sector bateeiro continúa con su calendario de movilizaciones para exigir a la Consellería do Mar que derogue el artículo 13 del decreto que regula la extracción de la mejilla en las costas gallegas. Los bateeiros no paran en campaña y por eso tienen convocada una concentración para el sábado a partir de las diez y media de la mañana ante la sede de la Xunta en San Caetano. Se presume que será una movilización multitudinaria a juzgar por el éxito de participación que han tenido todas las que se han convocado hasta el momento. Cabe recordar que la última visita del sector a Santiago fue hace tan solo unos días para entregar las alrededor de 15.000 firmas que se recogieron en contra del decreto de la mejilla. Los bateeiros creen que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya no es una interlocutora válida, de ahí que busquen un encuentro directo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.



Las medidas de protesta continuaron a lo largo de los meses con la intención de hacerse oír. Por el momento desde la Consellería do Mar no han anunciado nada más que que están trabajando en un Plan de Xestión de la mejilla sobre el que no se han dado más datos.