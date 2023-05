Los bateeiros piden más tiempo para recoger cría y Mar les solicita más datos

El sector bateeiro remitió un comunicado a la Consellería do Mar en el que piden que el departamento autonómico amplíe un mes más la campaña de extracción de mejilla. Esta termina el 15 de junio, pero el sector considera que necesita más tiempo por la escasez de cría y para conseguir la que sea necesaria para nutrir a sus bateas de cara a la próxima campaña. Desde la Consellería exponen que ante la recepción de este escrito firmado por “unha parte do sector bateeiro” se les ha pedido que realicen una solicitud oficial de esa ampliación de plazo y, con ella, que aporten “datos para coñecer as súas necesidades de cría e avaliar a oportunidade ou non desta prórroga”.



El departamento que dirige Rosa Quintana entiende que estos datos que se le solicitan al sector son muy necesarios para conocer el volumen de demanda y realizar una “explotación sustentable do recurso”. Desde la administración autonómica reconocen que este año hubo escasez de cría por momentos, aunque apuntan que la situación cambio de forma sustancial y que todavía quedan mareas hasta el 15 de junio para recoger la mejilla por parte del sector bateeiro.

A mayores inciden en que los datos de seguimiento de las plataformas flotantes que se realiza desde la propia Consellería do Mar “apuntan a importantes volumes de cría nas cordas”. Insisten desde Mar que desde el primer momento han adoptado medidas para facilitar el trabajo de los productores de mejillón para que estos puedan obtener mejilla, apostando “sempre polo diálogo e en busca de consensos e do equilibrio entre os intereses dos dos sectores presentes nas rochas”.