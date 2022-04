Los bateeiros se plantan y dicen que no asistirán a más reuniones con Mar

Capítulo nuevo en la tensa relación entre la Consellería do Mar y representantes de las principales organizaciones de bateeiros en el conflicto de la mejilla. Tras ser convocados de forma oficial para una reunión mañana con la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, los miembros del Clúster do Mexillón han decidido que no asistirán ni a esta ni a futuros encuentros con responsables de la Consellería do Mar. Lo hacen visiblemente cabreados al entender que desde el departamento que preside Rosa Quintana no se ha cumplido con lo acordado en la reunión del 7 de abril. Y es que el sector señala que en ese citado encuentro hubo un compromiso para abrir zonas rojas para la extracción de la mejilla que ya contaban con informes técnicos favorables. De hecho los bateeiros salieron de ese encuentro hablando de puntos concretos en Baiona, Punta Faxilda y A Covasa y de que la extracción se prolongaría hasta el 15 de junio (un mes más de lo permitido). Sobre esto la Consellería señaló en más de una ocasión estas últimas semanas que la reapertura de zonas es un proceso que debe hacerse con cautela. Eso sí, insistió en que el período hasta el 15 de junio está vigente.



Dado que de momento no se ha anunciado la reapertura de más zonas de las que ya hay el Clúster do Mexillón insiste en que la situación “é absolutamente insostible”, de ahí que insistan en reunirse con el presidente de la Xunta. “Unha reunión solicitada xa hai tempo e sobre a que non se recibiu ningunha comunicación”.



Los bateeiros dicen estar “sorprendidos e indignados por unha inacción absoluta que está a deixar sen mexilla ás bateas” y que –insisten- “inevitablemente vai ferir de morte a un sector semper exemplar, o que levará á ruína de moitas familias”.



Cabe recordar que ya hubo tensión en encuentros pasados, con plantones incluidos.