Los bateeiros valoran acampar ante San Caetano si Alfonso Rueda no los recibe

Las 28 asociaciones de bateeiros que se reunieron el miércoles en A Illa volvieron a tener un encuentro ayer en el que acordaron no desistir en sus reivindicaciones. Todos ellos insisten en que el único interlocutor válido a día de hoy para intentar buscar un punto de encuentro en el conflicto de la mejilla es el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Por ello se registrarán peticiones masivas por escrito y –si en un plazo prudencial no son contestadas– optarán por una acción mayor como puede ser la de montar una acampada frente a San Caetano, en Santiago. La intención es seguir luchando por recuperar “a xestión do noso recurso”, como reconocieron abiertamente y derogar el controvertido artículo 13 del actual reglamento.



En el encuentro de ayer manifestaron que no les vale la apertura de las zonas que la Consellería do Mar hará oficiales este próximo lunes y que fueron pactadas con organizaciones como Opmega, Amegrove y Socomgal. Entienden que la apertura de estas zonas solo contribuirá a hacer que los bateeiros se apelotonen en esos puntos y que se coja mejilla con menos control ante el temor de quedarse sin ella para abastecer las cuerdas.



Así pues el conflicto de la mejilla se sigue debatiendo en dos puntos: por un lado en la Consellería do Mar con Opmega, Amegrove y Socomgal que siguen insistiendo en la vía del diálogo. En el otro punto el resto de asociaciones y organizaciones que creen que la vía del diálogo está agotada y que solo queda la acción. Eso sí, ambos coinciden casi milimétricamente en el objetivo, que no es otro que el de que cuenten con la semilla suficiente para poder nutrir a sus bateas y garantizar así la producción. En el encuentro de ayer también se acordó pedir una revisión de los miembros de la Comisión do Mexillón al entender muchos bateeiros que deben estar las organizaciones en función de su representatividad, algo que a día de hoy denuncian que no ocurre.