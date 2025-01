El BNG alerta del peligro de derrumbe de un talud en las obras de la senda peatonal de Bamio

El BNG de Vilagarcía denuncia el riesgo de derrumbe de un talud en las obras que la Xunta de Galicia está ejecutando para unir Bamio y Carril con una senda peatonal. Los nacionalistas señalan que es a la altura de la estación de servicio de O Salgueiral donde se procedió a excavar para la ejecución de la senda dejando un terraplén de varios metros de altura sin ningún tipo de protección. Advierte el Bloque que "isto supón que exista un claro risco de derrubamento sobre os viandantes".

La formación que lidera Xabier Rodríguez considera que "o lóxico nestas actuacións é que fose colocada unha malla, ou que proxectaran unha capa do produto máis recomendable para o terreno que é, evitando así que caian pedras e terras sobre as beirarrúas". De hecho las lluvias de los últimos días ya han provocado desprendimientos en la zona totalmente visibles.

Piden que se actúe

El Bloque señala que "parece mentira" que la Xunta de Galicia - máxima responsable de la obra - "non vele pola seguridade cidadá" e indican que lo que están es "incumprindo a responsabilidade civil que leva consigo a realización de calquera intervención deste tipo e realizando actuacións que atendan contra a seguridade viaria en lugar de preservala".

Los nacionalistas también tienen palabras para el PP local, al que acusan de seguir "instalado nunha política de submisión á Xunta, gardando silencio cando se trata de obras que son da súa competencia, mentres que fiscaliza con celo as obras do concello, algo normal por outra parte dentro do labor de oposición".

Obra muy demandada

Cabe recordar que hace años que los vecinos de Bamio reclaman una senda que conecte su parroquia con la zona de Carril de forma segura. Tras peticiones formales, concentraciones, protestas e intervenciones plenarias finalmente se consiguió un proyecto (que no era el pretendido por el gobierno local) que arrancó a finales del año pasado y que ahora mismo está en ejecución.