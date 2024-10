El BNG lleva a O Salnés la campaña para defender un concierto económico como el del País Vasco

"Aquí onde temos unha chea de recursos somos zona pobre e alá onde temos un centro que meramente administra e con ínfulas de paraíso fiscal, é unha zona rica". Así define Manuel Domínguez, coordinador comarcal, el motivo por el que el BNG inicia la campaña para defender el concierto económico para Galicia, que llega así a la zona de O Salnés.

La diputada Montse Prado critica que los impuestos que se recaudan en Galicia los recibe Madrid, "e alí deciden canto nos mandan de volta", perdiendo el año pasado, dijo la nacionalista, 5.000 millones de euros, que no revertieron en la comunidad autónoma. "Temos menos cartos para os concellos, para impulsar a economía e para os nosos servizos públicos", dijo la parlamentaria cambadesa, que apeló a un estudio del economista José Díaz.

"No reparto, Galicia sae terriblemente prexudicada", señala Prado, que busca explicar a la ciudadanía una propuesta del BNG que pasa por un modelo de financiación propio, "no que nós decidamos que impostos recaudar" e "calcular os gastos comúns do Estado e envialos", algo que, defendió, "funciona no País Vasco e en Navarra".

La campaña llegará a toda la comarca con actos públicos y reparto de folletos. El primero será el 25 de octubre en O Grove, seguirán por Cambados el 30, el 10 de noviembre en A Illa y habrá otros dos en Vilagarcía y Catoira, con fechas todavía por concretar.