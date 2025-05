El BNG presenta una moción para hacer un museo en la antigua fábrica de Malveiras

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego defenderá una moción en el próximo Pleno para convertir en un centro de interpretación la vieja fábrica de Malveiras, en Carril, que lleva años en desuso.

Consideran que el edificio, situado en la zona de A Rosa y que, en su día, fue parte del “Carril industrial”, del que también formaron parte Baltar, El Fabriquín o Mequinsa, así como “fábricas de mosaio, mistos, xabóns, redes ou metalurxia”, y que da cuenta de la “importancia do porto”, que derivó en la construcción de la primera línea de ferrocarril.



“Hoxe en día nada queda dese Carril industrial, un pobo mariñeiro que segue vinculado ao mar no seu día a día”, señalan los nacionalistas que consideran que, por ello, “edificios como o de Conservas Malveiras son, polo tanto, parte da historia do lugar”.

El BNG apuesta por recuperar la historia de Carril como “mellor forma” de rendirle homenaje. Para ello, creen que rehabilitar la fábrical y reconvertirla en un Centro de Interpretación, que “serva para explicarlle a todas as persoas que nos visitan as peculiaridades da nosa ría e da contorna na que se atopa, así como a historia do lugar no que está asentado”, es el mejor destino para este inmueble, ahora en abandono.



Por ello, registraron una moción en la que instan al Concello a que “leve a cabo as actuacións necesarias para recuperar a antiga fábrica de Conservas Malveiras” y a convertir el edificio en un “centro de interpretación para uso e desfrute da cidadanía”.



Es, precisamente, uno de los puntos que el BNG de Vilagarcía incluyó en el acuerdo con el gobierno local socialista para dar su aprobación a los Presupuestos, ne el verano del año pasado. Sin embargo, ahora piden para ello el apoyo del Pleno.