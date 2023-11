El BNG reclama que el Puerto de Carril se habilite para pasajeros

El grupo municipal del BNG reclama que el Puerto de Carril pase a estar habilitado para el embarque y desembarque de pasajeros en la autoprestación de servicios turísticos. Los nacionalistas destacan el vínculo de la villa carrilexa con la isla de Cortegada, perteneciente al Parque Nacional Marítimo- Terrestre das Illas Atlánticas.



Asimismo, desde el BNG inciden en el incremento de las visitas a este archipiélago desde su gestión pública y destacan “o investimento económico realizado na posta en valor de elementos arquitectónicos e etnográficos”.



“Cortegada supón un motor económico máis a sumar ás potencialidades que Carril ten no sector turístico e da hostalaría, máis aló das excelencias dos produtos do mar, polo que resulta razoable pensar que non deberían poñerse trabas ao transporte de visitantes á illa desde o Porto de Carril”, apuntan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

Resolución de la Xunta

El puerto de Carril es competencia de Portos de Galicia, entidad a la que los nacionalistas reclaman que incluya como puerto habilitado para embarque y desembarque de pasajeros. La autoprestación de servicios de pasaje está condicionada a la solicitud de una autorización anaul, por parte de operadores privados que deseen operar desde estos puertos. La última actualización de las instrucciones al respecto se produce en la resolución del 17 de abril de 2023. Desde el BNG aseguran que “non se acaba de entender que, na devandita resolución e os seus anexos, o porto de Carril fique excluído da relación de portos da Ría de Arousa habilitados para a prestación de servizos á pasaxe, no que se aparecen, nesta banda do sur, Cabodeiro, Tragove e Vilanova. Por ello, piden que se cambie.