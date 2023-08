El BNG reclama a Varela medidas contundentes contra la concesionaria de la basura

El BNG califica de “nova burla aos traballadores” la actitud mantenida por Urbaser durante la reunión que se celebró esta mañana y reclama al gobierno local medidas “coercitivas” o “sancionadoras” contra la concesionaria de la recogida de la basura y limpieza viaria.



“O tempo dos panos quentes coa concesionaria, ante a inminencia dunha folga indefinida, no punto álxido do verán, rematou”, señalan los nacionalistas. Recuerdan que la empresa “era coñecedora desde o primeiro momento” en el que optó al contrato de que “ía herdar a revisión do convenio cos seus futuros traballadores”.



El BNG se muestra molesto con el hecho de que la reunión, que en principio estaba prevista para el día 17 y se adelantó para tratar de evitar la huelga en plenas fiestas, se celebrase sin “nada por escrito” por parte de la empresa, a la que acusan de querer “eludir os compromisos que lle viñan dados, coa intención de adiar calquera mellora salarial ao ano 2025”, lo que consideran una “burla tanto ao seu persoal subrogado como á propia veciñanza”.



Además, inciden en que, tras meses desde la adjudicación, “é palpable que o servizo non fixo outra cousa que empeorar, estanse incumprindo os compromisos e prazos coa limpeza do rural”, así como con la adquisición de material y maquinaria.

Presencia del Concello en las negociaciones

Por otra parte, los ediles del BNG consideran que los gestos de mediación hechos por el gobierno local son un “fracaso” por “terse evidenciado como ineficaces”. Por ello, piden al alcalde, Alberto Varela, que exija la presencia real del Concello en las conversaciones y la adopción de medidas contra Urbaser. “Non se pode solventar con plans alternativos o Plans B que supoñan vulnerar as medidas de presión que teñen os traballadores”, advierte el BNG