El BNG supedita su apoyo al Presupuesto a un cargo de confianza con sueldo y a un puesto en el Puerto

Un cargo de confianza con salario a tiempo completo y un puesto de representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Estas son dos de las líneas rojas –sin opción a renuncia– que el BNG de Vilagarcía pone sobre la mesa para dar su voto favorable al Presupuesto municipal de 2024. Los dos ediles nacionalistas, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín, comparecieron justo después de que lo hiciese el alcalde, Alberto Varela, que fue el que señaló que el acuerdo entre las dos formaciones para aprobar las cuentas está “cerca”. Eso sí, sin ahondar el socialista en las cosas que los separan todavía.



A la espera de un nuevo encuentro entre PSOE y BNG que se celebrará el lunes los nacionalistas esgrimieron tanto sus aportaciones al documento económico –de las cuales ya tienen el visto bueno del ejecutivo local– como otras que no se habían desvelado hasta ahora. “Precisamos de persoal de confianza a tempo completo, porque necesitamos recursos humanos para poder exercer a nosa acción política e fiscalizar como oposición e tamén para facer que o noso modelo de cidade se leve a cabo”, apuntó el portavoz Xabier Rodríguez. Un personal de confianza con el que también cuenta el PP, pero ya desde el Pleno de organización. “Naquel momento démoslle o apoio a Varela para ser alcalde e agora consideramos que precisamos dese recurso”, declaró Rosa Abuín. No es lo único. Los nacionalistas entienden que deben estar en una institución como el Puerto para “ter algo que dicir en cuestións como o uso que vai ter O Ramal ou a liberalización da desembocadura do río do Con, aínda no aire”. Para ello Alberto Varela deberá prescindir en ese órgano de Lino Mouriño, que es el que ocupa uno de los dos puestos que le corresponden al Concello, o bien quitarle el sillón a Ana Granja, del Partido Popular, que también está en el Consejo de Administración.



Tasa a viviendas turísticas

A mayores los nacionalistas piden a Varela que se abra el debate sobre la problemática de las viviendas turísticas en la ciudad y que se establezca una tasa específica para estos usos. “Entendemos que hai que ligalo aos orzamentos”, indicaron. Creen que Vilagarcía debe mover los hilos para ser declarada zona tensionada en materia de alquiler, como han hecho ya otros concellos. Una idea que choca con la defendida hace unos días por el alcalde, Alberto Varela, que no ve necesarias las tasas turísticas como proponen otros regidores como el de O Grove, José Antonio Cacabelos.

Sobre la mesa los nacionalistas también piden la recuperación del Balneario de A Compostela para un uso de formación en hostelería o de local cultural –frente a la propuesta del PSOE de sacarlo a concesión hostelera-hotelera– o que se consensúen con la formación nacionalista actuaciones de humanización en calles como Vicente Risco, Vilaboa o San Roque. Un punto del que ya se había hablado hace semanas y que tiene como punto de partida la peatonalización de Conde Vallellano. En esa calle se actuará con fondos de la Diputación de Pontevedra en un proyecto que ya se presentó mucho antes de que se iniciaran las negociaciones entre PSOE y BNG para el Presupuesto de este año. Aún así Xabier Rodríguez indicó que “hai un compromiso de que esa obra vai ser o punto de partida da rectificación do goberno local respecto de actuacións anteriores na cidade. Queremos máis verde e non proxectos con obstáculos que vaian contra a accesibilidade”.



En las negociaciones que se han venido dando en las últimas semanas el BNG consiguió introducir muchas de sus propuestas en el documento económico más importante del año. Así pues están trabajos de saneamiento en diferentes puntos, mejorar las zonas ajardinadas o de parques, como el de Praza de España, o apostar por una movilidad más sostenible con la creación de más plazas de aparcamiento disuasorios.

Hay cuestiones en todas las áreas, dado que el Bloque también pidió la recuperación del certamen de poesía Bouza-Brey o reservar entradas para festivales como el Atlantic Fest y Revenidas, tanto para personas vulnerables (con reparto a través del CIM) como para jóvenes empadronados en Vilagarcía, con posibles bonificaciones. Los nacionalistas también tendrán algo que decir en cuestiones como el futuro uso de la Casa da Cultura.



En sus propuestas también lograron que los socialistas acepten más apoyo económico para el Ameixa Rock o para el Folk no Alobre, así como más autores en lengua gallega en eventos como el Vilagarcía. Cidade de Libro o negociar con la Iglesia para actuaciones pendientes en obras.



La propuesta del gobierno

Lo cierto es que tanto los concejales del BNG como el alcalde, Alberto Varela, reconocieron que hay muchos puntos en las negociaciones en los que las dos formaciones coinciden plenamente. El regidor socialista –una hora antes de la comparecencia de los nacionalistas– presentó un avance del Presupuesto que definió como “expansivo e bo para a nosa cidade”. Destacó que las cuentas son mayores que en años anteriores, debido a cuestiones como el hecho de que Vilagarcía aumenta en más de dos millones de euros su participación en los ingresos del Estado. “De feito o capítulo de ingresos sube un 14,35 %”, expresó el regidor socialista en datos. De ese 14 % el 54 % es, precisamente, de la aportación estatal. “Despois está o 4,8 % do aumento da transferencia da Xunta e o resto son de taxas e impostos, que aínda que non se aumentou a presión fiscal, si o fixo o padrón municipal e daí que ingresemos máis por esa vía”, declaró Varela.



“Máis axudas”

Las cuentas permiten al gobierno aumentar en un 34 % las ayudas destinadas a promoción económica como son las que se dan a empresas por contratación de trabajadores o a la campaña de bonos “Son da Casa”. “As pemes saben que neste Concello teñen un aliado”, apuntó el primer edil. Afirmó que el Presupuesto continúa ahondando en el “benestar social”. De hecho aumentan en un 35 % las becas a estudiantes y se incrementará la atención psicológica en el Centro de Información á Muller. Ambas propuestas en las que también coincidieron con el BNG.

Varela propone recuperar el parking de A Concha y recurrir a un préstamo para las inversiones La recuperación del parking de A Concha para uso público es una de las propuestas más potentes del PSOE para el Presupuesto de este año. El alcalde, Alberto Varela, manifestó que ya se está trabajando en la búsqueda de una zona alternativa para albergar el depósito de vehículos municipal (aquellos que se lleva la grúa) y poder establecer ese local –con capacidad para unas 80 plazas de aparcamiento– como parking gestionado por el Concello. “Sumaríanselle outros como o Xoán XXIII ou tamén, como é sabido, estamos en negociacións co Plan Nacional sobre Drogas para o de Praza de España”, manifestó el primer edil. El socialista se mostró cauto a la hora de exponer las principales líneas del borrador del Presupuesto, consciente de que el acuerdo con el Bloque (aunque cerca) todavía no está cerrado. Eso sí, indicó que dada la buena situación económica de las arcas municipales la propuesta del PSOE es recurrir este año a una operación de crédito para acometer inversiones. “Hai que ter en conta que só a obra da piscina van supoñer para as arcas locais dous millóns de euros”, indicó. Eso sí, no avanzó a cuánto ascendería ese préstamo en el hipotético caso de que el BNG apruebe esa decisión. Lo que sí señaló es que la cuantía global (sin el préstamo) asciende un montante total de 35 millones de euros.



Varela indicó que “apostamos ademais por unha cidade accesible coas persoas como protagonistas e cun papel destacado tanto para a cultura como para o deporte”. En este sentido señaló inversiones reales como la próxima humanización –y ya citada– de Conde Vallellano, campañas informativas sobre los aparcamientos disuasorios o actuaciones en saneamiento en puntos como Bernardas (en Guillán) o Vilar Ponte.



Varela también hizo referencia a que la propuesta socialista cuenta con un plan de asfaltados potente en diferentes viales municipales, así como actuaciones en diversas casas de la cultura.

“O orzamento en Cultura medra nun 23 % e tamén se incrementa a partida, nun 10 %, para os convenios coas asociacións que xestionan os centros culturais”, manifestó. Además también reserva 210.000 euros para la mejora del acceso desde O Castriño al Castro Alobre o importantes partidas en materia deportiva.



Aunque parece evidente que el acuerdo con el BNG está prácticamente hecho Alberto Varela también tuvo palabras con el resto de partidos de la oposición –con los que tuvo una reunión el jueves–. “Van a ir moitas das demandas que se aprobaron en propostas do Pleno. Despois que non apoiarán as contas e esperarán que se fagan. Sen cartos non se poden acometer os investimentos”, declaró.



La idea es que el Presupuesto pueda ir a Pleno este mes para que pueda entrar en vigor “canto antes”. Aún no hay fecha para dicha sesión.