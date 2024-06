El BNG de Vilagarcía denuncia que el mal estado de la red inunda de fecales los bajos de San Roque y pide una intervención integral

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía denuncia el mal estado de la Rúa San Roque y pide una intervención integral. Señalan desde la formación que el "grave deterioro" de la red en el tramo que va desde la gasolinera hasta la Praza da Independencia provoca "graves problemas de retorno de augas fecais nos baixos de distintos establecementos comerciais", pese a los intentos de limpieza y desatascos por parte de Contucho.

Los nacionalistas señalan que esta situación ocasiona "un grave prexuízo económico e de salubridade" al vecindario, que tiene que soportar "a pestilencia no ambiente". Además, estos vertidos se producen, apuntan desde el BNG, incluso cuando no llueve, por lo que no son achacables "á mestura coa rede de pluviais".

La formación que lidera Xabier Rodríguez apuesta por una reforma integral de la red, acompañada por otras demandas vecinales como la humanización del tramo entre A Independencia y la gasolinera, que consideran que conllevaría una mayor actividad comercial. Los nacionalistas proponen que la intervención se incluya en los Presupuestos de 2024.