El BNG de Vilagarcía recogerá firmas para que la Xunta se haga cargo de la gestión del Conservatorio

El BNG de Vilagarcía realizará una recogida de firmas para reclamar el cambio de gestión de los Conservatorios Municipais, es decir, para que pasen a depender de la Xunta de Galicia. Recuerdan los nacionalistas que es a la administración autonómica a quien corresponde “a competencia plena” de los centros educativos.



Sin embargo, “concellos como o de Vilagarcía asumen a xestión e o custe” de este centro, “deixando de usar eses orzamentos para cuestións que si son da súa competencia”, como el saneamiento o el abastecimiento de agua, y financiando no solo el alumnado vilagarciano, inciden, si no también de otros concellos de O Salnés, de otras comarcas “e incluso do país veciño, Portugal”.



La formación denuncia la “falta de profesionais” que sufre la dirección de los Conservatorios, ya que al ser centros municipales “non teñen acceso ás listaxes” de la Consellería y, así, “evitar os custos que supón o mantemento dotacións e recursos, tanto materiais (instrumentos, por exemplo” de dos docentes e non docentes do cadro de personal”, señalan desde el BNG, que también denuncia la “discriminación” sobre las tasas que pagan las familias.

Los nacionalistas vilagarcianos se suman, de esta manera, a una campaña de su formación a nivel gallego.