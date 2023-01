Bodas de plata para una amistad de décadas en Vilagarcía

Se juntan cada año por fiestas navideñas porque, aunque no los unen lazos de sangre, entre sí se consideran como de la familia. Y no es para menos. Este grupo de unos 25 amigos se unieron cuando todavía no tenían barba en aquella Vilagarcía de los años 80 en la que las pandillas se juntaban en la calle y compartían horas y horas en días que parecían interminables. Su nexo en común era, fundamentalmente, el deporte. Algunos jugaban ya en aquel entonces al baloncesto e incluso hicieron de él (de una u otra forma) su modo de vida como Pablo Villaronga. Otros se lo pasaban en grande y haciendo equipo en los equipos base del Arosa, equipo con el que siguieron de cerca ya de adultos como Antonio Durán “Chatarra”. Su amor por el deporte y por la camaradería de equipo los llevó a forjar una amistad que no se ha quebrado, sino que permanece prácticamente intacta. Por eso, aprovechando la celebración de Reyes, hacen una cena para recordar batallitas y recordarse por qué siguen siendo amigos. “Al principio la hacíamos siempre el día de Reyes, pero el paso de los años nos han llevado a la mayoría a tener otras obligaciones y por eso lo hemos trasladado para unos días después. Siempre acudimos casi todos, es raro que alguno falle”, señalan.



De hecho solo la pandemia del coronavirus y las restricciones que afectaron a las reuniones y encuentros impidió que esa cena de confraternidad y amistad se celebrase en 2020 y 2021. “Pero este año volvimos”, señalan. Organizarlo no es fácil. Todos comparten un grupo de whatsapp y de toda la intendencia se ocupa Álvaro Carou. Así lo reconocen el resto de los miembros de la pandilla. También apuntan que no están todos. De la pandilla inicial faltan Miguel Ares “Michi” y David García fallecidos años atrás, lo que supuso un duro golpe para la pandilla. En este 2023 están de “bodas de plata” de la amistad porque – aseguran– “no es fácil a día de hoy encontrar a gente que tenga todavía esta unión”.