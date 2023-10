Los Bomberos preparan un calendario de movilizaciones tras el "plantón" de Xunta y diputaciones a las negociaciones

Los Bomberos preparan un calendario de movilizaciones tras el "desplante" de la Xunta y las diputaciones a las negociaciones por el conflicto laboral. El encuentro estaba previsto para esta mañana, a las 10 horas, en el Consello de Relacións Laborais.

"Onte (domingo) a noite trasladóusenos de xeito extra oficial que a representación das asministracións non ía acudir á xuntanza acordado, feito que foi posto en coñecemento dos representantes hoxe ás 10 horas dende os sindicatos", explican desde la Mesa Intersindical de Bombeiros.

Los trabajadores del Consorcio señalan que "este desplante pon en serio perigo o comezo dunha vía de negociación e pon punto final ás repetidas mostras de desinterese e faltas de respecto que mostran as administracións cara aos traballadores do noso colectivo", sobre todo después de que "durante meses se viñeran pospoñendo e desatendendo por parte dos representantes institucionais todas as peticións que fixo a parte traballadora para resolver esta difícil situación".

Por todo ello, el Comité de Folga decidió "abrir o abano de medidas sindicais". Los representantes de los trabajadores, que sí acudieron al Consello Galego de Relacións Laborais, acordarin un calendario de movilizaciones, que se abordarán en la asamblea de trabajadores de toda Galicia, convocada de urgencia para el miércoles.

Malestar entre la plantilla

"Este desplante de hoxe marca un antes e un despois. A nosa paciencia esgotouse", señala Moisé Fernández, que considera que el mensaje que traslada la adminsitración es de "falta de seriedade" y de que "non lles preocupa a prestación do servizo de emerxencias que teñen obriga de ofrecer á cidadanía, nin queren resolver o problema que teñen co colectivo", apunta Álvaro Negreira. Ambos son miembros del Comité de Folga, al igual que Honorino Raña, que lamenta que "logo de tres meses non fixeron nada" más allá de "desatender as súas obrigas e mostrar desprezo". Para Ángel Moldes "o sistema de emerxencias de Galicia vaise tambalear aínda máis despois disto". Otro miembro del comité, Héctor Fernández, apunta que "os úncos responsables desta situación son as administracións".

Un largo conflicto

Los bomberos gallegos llevan meses reclamando que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que los indefinidos pasen a ser fijos. Además, exigen un convenio autonómico. En Pontevedra, la huelga comenzó en marzo y se extendió a todos los parques de Galicia a partir de julio. En septiembre se abrió un proceso de negociación