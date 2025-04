Bouza de Abaixo y Rúa Vilaboa: Los siguientes pasos en el acuerdo entre PSOE y BNG de Vilagarcía

El PSOE y el BNG de Vilagarcía mantuvieron un encuentro esta semana para el seguimiento del acuerdo que permitió sacar adelante los Presupuestos para este año. Ambas formaciones mostraron su visión positiva sobre esta reunión, que se enmarca en las periódicas que se realizan para comprobar el estado de las propuestas incluidas en las inversiones.



Por parte del gobierno local socialista acudieron el alcalde, Alberto Varela, y la portavoz, Tania García; mientras que por los nacionalistas estuvieron los dos ediles, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín. "No verán do ano pasado, o goberno municipal aprobou un orzamento expansivo de 39 millóns de euros, que contou co apoio do grupo nacionalista", señalan desde el ejecutivo, que recuerda que para llegar a este pacto "incluíronse algunhas das súas propostas".

Una de ellas, era la actuación en la Rúa Bouza de Abaixo, en VIlaxoán, donde se hará una renovación integral del entorno, que incluirá el saneamiento. Se trata de una demanda urgente de los vecinos. La asociación lleva tiempo incidiendo en la importancia de esta obra, en una zona que se inunda con frecuencia, llegando a entrar las fecales en las casas. Además, el subsuelo está roto, por lo que una pequeña grieta puede causar el resquebrajamiento del pavimento.

Próximos proyectos

La Xunta Local de Goberno aprobó la contratación del proyecto, valorado en 775.759 euros, para lo que solicitó una subvención de la línea 1 del Plan Máis Provincia de la Diputación de Pontevedra. Después, habría que licitar las obras. Los socialistas lo definen como "un proxecto ambicioso e no que tanto goberno local como BNG coinciden na necesidade de actuar".

La formación que encabeza Xabier Rodríguez, por su parte, incide en que "a actuación prevista implica o seu saneamento, así como o arranxo de espazos verdes e a colocación de bancos". A este último respecto, los nacionalistas incidieron en que "para nós é importante que leven respaldo e que o proxeto responda ao que para nóis debe ser clave", es decir, "o desenvolvemento dos espazos humanizados, con zonas verdes, inclusivos e sen barreiras arquitectónicas".

También abordaron ambas formaciones la actuación en la Rúa Vilaboa. El ejecutivo presentó el proyecto para esta zona, que incluye una humanización completa, con renovación de servicios incluidos, pero pendiente también de licitación. "Alegrámonos da súa posta en marcha, xa que nós entendíamos que era precisa unha actuación deste tipo, que servise tamén para a posta en valor da contorna patrimonial do lavadoiro", señalan desde el BNG.

Ambos grupos destacaron lo positivo del encuentro. "Foi unha reunión moi construtiva, na que fixemos un repaso da folla de ruta dos vindeiros meses. Seguiremos traballando para os nosos veciños e para que Vilagarcía siga sendo unha cidade en crecemento", señaló el alcalde. En cuanto Rodríguez, incidió en que "foi unha xuntanza moi produtiva, na liña de chegar a consensos entre ambas formacións, que repercutan nunha mellor gobernabilidade a favor das necesidades da veciñanza". El portavoz nacionalista considera importante dar continuidad al seguimiento, tanto de las propuestas de su grupo, "·como daquelas nas que veñen coincidindo" ambas partes.

De hecho, desde el BNG aseguran que en próximos encuentros valorarán el estado en el que se encuentran otras iniciativas propuestas por la formación, como la humanización de Vicente Risco y del entorno de la Praza de España, el saneamiento y humanización de San Roque o la recuperación del Balneario.