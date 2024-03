Bruno Vila continúa su baile en la tele tras una gala cargada de polémica

Bruno Vila -uno de los integrantes de los televisivos Mozos de Arousa- bailará al menos una semana más en el formato "Bailando con las estrellas". El joven vilagarciano salió al escenario en una gala marcada por la polémica y con cuestionamientos a lo largo de todo el programa por su continuidad en el concurso. "No es justo que sigas en este programa", señalaban desde el jurado. Valoraciones que se hicieron incluso antes de que Bruno saliese a bailar un "quick step" con su profesora y compañera Marta. El arousano se defendía de las críticas una vez más apuntando que es el programa -y no él- el que ha elegido un modelo de votación en el que se pondera no solo el voto del jurado popular, sino también el de la audiencia. Además sacó pecho por su evolución y recordó que no es un profesional y nunca había bailado antes. De hecho recordó que todas estas críticas del jurado no le están ayudando a pasar "unas buenas semanas mentalmente".

La audiencia y los fans de "Reacción en cadena" -desde el programa uno- han acompañado al joven con sus votos. Durante la emisión del programa las redes sociales ardían criticando la actitud demasiado "dura" del jurado con Bruno, que no había bailando previamente antes de entrar en el concurso y que compite con compañeros que incluso ganaron certámenes de este tipo en otros países.

Pese a sus 26 puntos del jurado frente a las buenísimas puntuaciones de sus compañeros el público lo salvó una vez más y logró pasar a la siguiente fase (ya el programa número 12 y en el que bailará dos piezas) con Andrián Lastra y María Isabel. En la cuerda floja se quedaron Atenea Pérez y Mala Rodríguez, que tendrán que volver a bailar la próxima semana en su "último baile" después de la expulsión de Pinto.

Cabe recordar que el joven vilagarciano compatibiliza su participación en "Bailando con las estrellas" con el concurso "Reacción en cadena", que ha aumentado sus horas de emisión y, por lo tanto, también de grabación.