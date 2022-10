Los cambios en las cofradías dejan en el aire la continuidad de Rañeiros

Los cambios que se avecinan al frente de algunas de las cofradías arousanas abren un nuevo escenario en gestiones como la de las zonas de libre marisqueo. Desde el año 2018 la asociación Rañeiros es la encargada de gestionar Os Lombos, O Bohído y Cabío. Empezaron en aquel entonces con una amplia representación de los pósitos arousanos (un total de seis y tanto del margen norte como también del sur), pero en estos últimos meses el colectivo estaba pilotado por Cambados, A Illa, Vilanova y O Grove (este último en muchísima menor medida). Las elecciones del sábado han provocado cambios sustanciales en este organigrama. El anterior patrón cambadés, Ruperto Costa, no ha logrado los apoyos suficientes ni para repetir en el cargo y ni siquiera para entrar a formar parte de la Xunta Xeral de la Cofradía. En Vilanova la anterior patrona, María José Vales, había decidido no presentarse. Eso sí, había socios afines a su gestión que sí lo hicieron, pero que tras los comicios tampoco han logrado el apoyo deseado. Se avecina pues –también en esta cofradía– un cambio de timón. Solo se mantiene con apoyos –que parecen a priori suficientes para mantenerlo en el cargo– el isleño JuanJosé Rial Millán. También Antonio Otero en O Grove, pero el meco apenas tenía presencia en las reuniones de Rañeiros con la Consellería do Mar o a la hora de tomar decisiones. Este desmembramiento deja a la asociación en clara minoría en la Ría y siembra así la duda de lo que ocurrirá a partir de ahora con la gestión del libre marisqueo. Cabe recordar que Os Lombos, O Bohído y Cabío han sido durante años el pulmón económico del sector de a flote en Arousa. Sin embargo la bajada drástica de la producción en los últimos años –que ha llegado a debates en el Parlamento en más de una ocasión estos meses– ha abierto un debate sobre su futuro.





Rañeiros cogió las riendas del libre marisqueo empujado en cierto modo por la Consellería do Mar, que en aquel entonces los instaba a hacer uso de los recursos de una forma sostenible y de reparto equitativo. Cofradías como la de Carril siempre se mostraron en contra y apelaban a que debe ser la propia Consellería la que se encargue de la gestión de estos bancos. Los resultados electorales del sábado posiblemente harán revertir la situación actual o incluso buscar otros y nuevos modelos de gestión.