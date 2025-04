La capilla de Cortegada, un Ave Fénix que resurge para contar la historia de una isla llena de vida

Las consellerías de Cultura y de Medio Ambiente firmaron un convenio para dotar de contenido y actividades a la capilla de Cortegada, cuya restauración ya finalizó y que este mismo fin de semana se abrirá a las visitas. Un centro de recepción será la primera función de un templo que, cómo explicó José Fernández Bouzas, director de Parques Nacionais Illas Atlánticas, revive de las ruinas cual "Ave Fénix".

Para ello, fue necesaria una intervención que comenzó a idearse hace diez años y para la que fue necesaria una investigación arqueológica profunda y también trabajo especializado cantería, que se completó con archivos y memoria colectiva de Carril y Vilagarcía. Fue durante estas labores previas, describió María Elena Parajó, jefa del Servizo Provincial de Patrimonio, cuand se descubrió que el colapso de la bóveda iba más allá de las inclemencias propias del espacio y estaba relacionado con el espesor del muro base.

Las obras en sí estuvieron también sometidas a las inclemencias de la isla y a sus problemas de calado. "Loitaron contra os elementos", describió Parajó sobre el personal de Rehabita, Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración SL, que ejecutó las obras financiadas, por algo menos de 700.000 euros, por la Consellería de Cultura.

"O orzamento non deixa de ser unha cifra. O máis importante é que se creou unha rede de complicidade", apuntó el conselleiro de Cultura. Su compañera de gobierno en la Xunta, Ángeles Vázquez, titular del departamento al que pertenecen los Parques Nacionais, recogió el guante. "Non é o máis importante, pero nós no seríamos capaces de asumilo, por iso chamamos ao veciño amigo", dijo sobre López Campos.

Ambos asistieron esta mañana a la inauguración de unas obras que incluyeron la reconstrucción de la bóveda de cañón (una de las primeras que se realizan en la Europa del siglo XXI) del prebisterio y los muros con piezas de cantería recuperadas de los restos del derrumbe. Además, se limpiaron las juntas y los muros interiores y se llevó a cabo el saneamiento y drenaje del pavimento interior. El templo también estrena puertas y ventanas, asñi como cubierta a base de madera y los trabajos se completaron con el acondicionamiento del exterior (el atrio, las escaleras y el espacio que ocupaba el antiguo hospital), la realización de la acometida eléctrica, saneamiento y drenaje del pavimento interior.

Una historia por descubrir

El templo cuenta, en su interior, con paneles donde se explica la historia de la capilla y de la isla, de la que ya se recogen referencias en los escritos de Plinio, en el siglo I de la era actual. La ermita, vinculada al culto de la Virgen de los Milagres, que en su día contaba con numerosos devotos y era objeta de importantes peregrinaciones, se erige en el siglo XIV para luchar contra la peste negra, que en el siglo XVI hizo necesaria la construcción de un asilo hospitalillo. En 1652, por orden de Fernando de Andrade, se "mudó" a su ubicación actual, más protegida del mar y para evitar contagios. Por ello, en el arco de la puerta de la iglesia se puede ver esculpido en piedra el escudo de Andrade y Soutomaior. El conjunto se completa con un cruceiro sobre el que también se intervino. "Hai uns meses estaba desaparecido na maleza", dijo López Campos.

La capilla de Cortegada es renacentista, de planta rectangular, y estuvo siempre vinculada a la historia de Vilagarcía y de Carril, siendo destino de romerías que se mantuvieron en el tiempo y forman parte del recuerdo de generaciones enteras. Precisamente el valor histórico y de memoria, con este templo pero también con el poblado, situado a unos metros y todavía por rehabilitar, es una de las características que hace diferente a la isla. El archipiélago "máis pequeno" de Parques Nacionais, dijo Vázquez, pero sin embargo "grande noutros eidos: A historia, a relación coas persoas...".

En este sentido, tanto la conselleira como Fernández Bouzas pusieron en valor el trabajo de colectivos e instituciones como AmarCarril, los Parquistas, la Cofradía de Carril, O Faiado da Memoria, las empresas como Corticata, Medusa o Alvamar, para traslado de viajeros, o las brigadas de BATA, que "xa coidan Cortegada como a súa casa", apuntó Vázquez, que destacó que se trata de un "xeito de manter a illa viva".

Unas vistas del interior I MÓNICA FERREIRÓS

Recitales poéticas o proyecciones de cine

La capilla podrá visitarse ya en Semana Santa y contará con distintos usos, como servir de centro de interpretación y recepción o ejercer de punto de difusión cultural, acogiendo distintas actividades y exposiciones, presentaciones literarias, talleres, proyecciones cinematográficas, recitales de poesía o talleres. "Cortegada vai ser un dos grandes referentes do turismo", apuntó López Campos. El titular de Cultura y la de Medio Ambiente firmaron un convenio de colaboración con el que se pretende dotar al templo de contenido, así como definir las iniciativas que pueda albergar, con el objetivo de ponerlo en valor como un elemento más del patirmonio cultural gallego. "Queremos ensinar o noso gran patrimonio cultural e natural", dijo López Campos.

Restauración ambiental

Precisamente en cuanto al entorno único, Cortegada ofrece inmensas posibilidades. Vázquez recordó que la rehabilitación de la capilla estuvo acompañada de una restauración ambiental de la isla, que contó con una inversión de cerca de 200.000 euros. Los trabajos se centraron en la erradicación de especies herbáceas y árboles exóticos, como los eucaliptos, y la adopción de medidas para la conservación de microhábitas de fauna xilófaga (que se alimenta de la madera) amenazanada, existente en la zona.

Con este objetivo se actuó en cerca de cuatro hectáreas para erradicar la presencia del eucalipto- retirándose un total de 765 toneladas de madera- y de acacias, potenciando en paralelo otras especies autóctonas que enriquecen los ecosistemas, como el laurel. Esta misma mañana, los dos conselleiros plantaron un roble, el primero de varis, y las actuaciones incluyen la construcción de pirámides de madera que funcionarán como microhábitas para xilófagos.

Ahora, ya está dispuesta y abierta, como siempre, a llenarse de vida.