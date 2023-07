Las caras arousanas que aspiran a un hueco en las Cortes a partir del domingo

A tan solo horas de terminar la campaña electoral los diferentes partidos exprimen al máximo los momentos para intentar arrastrar el mayor número de votos para sus formaciones. Ocurre a nivel estatal y también en O Salnés, una comarca que tiene presencia destacada en las listas configuradas por las diferentes formaciones. El PSOE –actualmente en el gobierno– sabe que se enfrenta a un momento crucial en las urnas el domingo. Lo sabe el partido y también el vilagarciano Modesto Pose, que ya conoce de primera mano el funcionamiento del Senado y que ahora se presenta de número 3 al Congreso de los Diputados. Él tiene claro el mensaje que debe lanzar para que la ciudadanía elija la papeleta para volver a hacer presidente a Pedro Sánchez. “Sempre foi importante votar ao PSOE, pero nesta ocasión aínda máis porque está en xogo seguir tirando cara adiante ou apostar pola política da mentira, da manipulación e do trumpismo”, explica Pose. De hecho el socialista entiende y defiende que el voto útil para frenar “o discurso de Vox e que tamén impregnou ao PP” es “seguir o camiño recto que é votar ao PSOE”. Consciente de que en Galicia juega también el BNG el vilagarciano expone que “se o PP gana aquí en Pontevedra pouco importa que o BNG teña un diputado. O que importa é que estea un goberno progresista e non reaccionario”.

Pose alude a que en esta campaña con las diferentes acciones se intentó “desarticular todo o que se dixo falsamente do sanchismo, algo ao que xa estamos acostumados no PSOE porque xa pasou con Felipe e tamén con Zapatero”.



Frente a la veteranía de Modesto Pose en las Cortes el representante arousano por el PP (va de número 4 al Congreso) es Juan Andrés Bayón. Recién desembarcado como concejal en Ravella ha estado vinculado desde muy joven a la formación conservadora, pero no tiene experiencia en la primera línea política. Algo que –en todo caso– él no defiende como una debilidad, sino como una fortaleza. “Non é un escollo, a falta de experiencia súplese con moito traballo. Aparte a min tamén me gusta resaltar a frescura e a capacidade de innovación que temos a xente nova. Suplir esa falta de experiencia con traballo e ganas de aprender”, matiza. El vilagarciano tiene claro que estará en el Congreso en la próxima legislatura y se aventura y confía en que el PP no necesitará de Vox –como sí ha ocurrido en municipios y autonomías en los comicios de mayo– para que Feijóo llegue a la Moncloa. “Eu confío en que non faga falla pactar con eles. Agora mesmo temos que obter unha maioría o máis ampla posible e unha vez vistos os resultados pois estudar as posibilidades que hai e reflexar no goberno o que digan as urnas”, replica Bayón. El joven no habla del tan controvertido “sanchismo”, pero sí de las “malas prácticas de Sánchez. Foron cinco anos de perda da dignidade institucional de España. Institucións que deberían ser independentes están totalmente politizadas”. El vilagarciano habla –como lo ha hecho Núñez Feijóo en toda esta campaña que ahora se termina– de que el gobierno de Sánchez “dixo que non ía pactar con Bildu e despois fíxoo as veces que fixo falta para sacar as súas leis principais adiante”. También achaca la imagen de Pedro Sánchez a la “soberbia”. Eso sí, el conservador asegura que en las próximas elecciones “non nos presentamos contra Pedro Sánchez, senón para facer un país mellor e para mellorar a vida da xente e iso pasar por derogar todas as malas prácticas do sanchismo”. Entiende Bayón que “o PSOE é coñecedor de que cando pon as eleccións en xullo é pola súa supervivencia, que sabe que vai por detrás na carreira”.



El PP es la única formación de derechas que tiene representación arousana. En la izquierda –además del PSOE– la vilagarciana Verónica Hermida aspira a llegar al Congreso como número 2 por Pontevedra con Sumar. Ella lo tiene claro. “Somos o voto decisivo para ter un goberno progresista e parar así á dereita e á ultradereita. Somos a garantía de facer políticas valentes”, explica. Hermida no teme que los enfrentamientos entre formaciones que se dieron antes de que Sumar se constituyese de forma oficial vayan a repercutir en el voto. “A xente o que vai ver é algo inédito, que 15 forzas políticas chegaron a un acordo pensando precisamente nas maiorías sociais e en frenar a amenaza da ultradereita. Vemos á xente cada vez máis ilusionada co proxecto”, asegura. La vilagarciana defiende el voto útil a Sumar para O Salnés incidiendo en que “no caso concreto de Vilagarcía fomos o grupo parlamentario que máis iniciativas presentou. Ademais levamos políticas transversais que beneficiaron a todo o mundo”. Insiste en que “asumir que hai unha única forza política que vai levar a voz de Galicia non é verdade”.



Precisamente de esa voz de Galicia en Madrid habla el cambadés Duarte Correa. Él es el número 1 del Bloque al Senado, una Cámara en la que los nacionalistas gallegos nunca estuvieron. “O bipartidismo ten unha intención clara de que o Senado non cumpra a súa función, que é no lugar donde deben discutirse as cuestións territoriais. O sistema electoral beneficia aos dous máis grandes”, reconoce Correa. Aún así el cambadés ve el horizonte electoral con optimismo. “Acabamos de salir dunhas municipais nas que o BNG foi a formación política que máis aumentou. Votalo é aposta polos da casa”. De hecho hace referencia a las cuestiones que defendió Néstor Rego en la pasada legislatura como “a lexislación referida á costa que afecta a sectores produtivos da nosa Ría e que se está facendo cunha visión madrileña ou cuestións de saneamento ou de tarifa eléctrica”, manifiesta. El nacionalista arousano defiende que “coller a papeleta do BNG o próximo domingo vale por tres: por compromiso, por defensa das políticas sociais e para frenar á ultradereita”. La campaña llega a su fin y serán los ciudadanos el próximo domingo qué caras de Arousa estarán la próxima legislatura en Madrid.