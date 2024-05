Cáritas detecta un aumento de la demanda en todos sus servicios

Cáritas detecta un incremento notable de la demanda en todos los servicios que ofrece la entidad, que mantiene un convenio de colaboración con el Concello de Vilagarcía y también presta asistencia en otros municipios de la comarca de O Salnés. Llamativo es el caso de la casa de acogida de San Cibrán, donde las catorce plazas llevan tiempo ocupándose todo el tiempo.



“A día de hoxe hai dúas baixas, pero temos pendentes tres valoracións”, explica Mila Hermida, coordinadora de Cáritas, que recuerda que el trabajo en estas instalaciones de Sobradelo es también intenso, ya que se cubren todas las necesidades de las personas que allí se alojan que, además, deben llevar aparejado un proyecto para reinsertarse, por lo que la búsqueda de empleo es otro de los servicios que se ofrecen. “O traballo técnico é moi grande”, destaca Hermida.



Asegura que esta situación no se daba antes con tanta frecuencia. “Era máis complicado”, señala la coordinadora de Cáritas, que incide en que es un incremento que se percibe en todos los departamentos de la entidad. “Tanto en Vilagarcía como na contorna, nos cinco concellos que atendemos na Interparroquial, a demanda incrementouse moitísimo”, apunta Hermida.

Colaboración con el Concello

Uno de los ejemplos es el del comedor social, donde unas 45 o 50 personas comen diariamente, un número que se dispara todavía más durante los fines de semana. Esto provoca, explica Hermida, que se incremente el volumen de atenciones que se prestan en otros servicios, como la lavandería, el ropero o los de higiene personal. También en el comedor sobre ruedas, que atiende a personas con movilidad reducida, se incrementaron de forma notable las atenciones.



“Es muy importante visibilizar una realidad que, por desgracia, cada día va en aumento”, señaló la directora de Cáritas Interparroquial de Arousa, Mar Viqueira. Lo hizo durante una visita que realizaron el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Servizos Sociais, Tania García, a las instalaciones que Cáritas regenta en Rosalía de Castro, a las que se mudó a finales del verano pasado y que se compraron y remodelaron gracias a la donación de un particular.



Cáritas y el Concello mantienen un convenio de colaboración mediante el cual se derivan a la entidad personas que acuden a los Servicios Sociales municipales. En la actualidad, son sobre ochenta personas las que trabajan como voluntarias en la entidad. Un número elevado pero, como apunta Hermida, “sempre son necesarias máis”.

“É inxente o traballo que se fai desde Cáritas”, dijo Varela, que destacó las “magníficas instalacións” pero matizando que “os continentes non valen de nada sen o contido”. El regidor calificó como “fundamental” la labor que realiza la entidad para ayudar a aquellas personas “que están pasando por un bache” y que “gracias á labor de moitos traballadores que adican moitas horas e esforzo seguron que o van a conseguir”.

La visita de Varela y de la edil de Servizos Sociais, Tania García, sirvió también para perfeccionar asuntos relacionados con la coordinación entre administración y entidad, que Viqueira define como “fundamental” y asegura que “lo vamos a seguir teniendo”.



Durante el encuentro, Varela y García visitaron las instalaciones con las que cuenta Cáritas en Rosalía de Castro y que permitieron ampliar los espacios en los que se prestan los servicios. Además, mejoraron cuestiones como la intimidad, ya que en la antigua sede de la Constitución la entrada daba de lleno al comedor social, que ahora se divide con un biombo y, en cuanto acaba el servicio, permite usar la zona como oficina.



También los espacios destinados a almacenes, ropero o lavandería se vieron ampliados con esta mudanza, que posibilitó una herencia que una benefactora dejó a la ONG. “Os traballadores de Cáritas adican as súas horas a mellorar a sociedade e facer un mundo un pouco mellor. O único que nos queda como Concello e darlles as gracias todas as veces que esteamos con eles”, concluyó Alberto Varela.