¿Carmen, Martina, Izan o Manuel? Estos son los nombres más comunes en Arousa

En una época en la que las series televisivas o los personajes de la farándula marcan los nombres que los padres deciden para sus hijos en las comarcas de la Ría de Arousa –quizá también por el envejecimiento de la población– siguen todavía triunfando nombres tan comunes como Manuel, Carmen, María Teresa o José. Así lo indican los datos recopilados por el Instituto Galego de Estatística que –eso sí– muestran una clara tendencia hacia nombres más gallegos o más “modernos”, aunque no excéntricos.



Así pues –y dependiendo de la generación– triunfan unos nombres u otros. En esta década de los años 2020 en O Salnés los cinco nombres más comunes de niñas son Sofía, Daniela, Lara, Martina y Noa, mientras que para ellos los padres eligen opciones como Lucas, Mateo, Hugo , Manuel y Martín. Unos nombres que también triunfaban en la década anterior y que, en esencia, siguen ocupando los primeros puestos. Muy distintos –eso sí– de los elegidos en los concellos salinienses en otra década que ya queda más lejana como es la de los 80. Por aquel entonces los preferidos para las niñas eran María, Cristina, Patricia, Beatriz y Paula, mientras que las aulas también se llenaban de David, Diego, Daniel, Pablo y Manuel. Este último uno de los nombres que –con mucha diferencia– trasciende las generaciones y los gustos.



En O Barbanza la década de los 2020 también ha llegado con nombres que se están popularizando. Las Martina son las más comunes seguidas de Sofía, Olivia, Valeria y Lucía. Martín es el que más triunfa estos años entre los niños, seguido de Hugo, Mateo, Lucas y Leo. Eso sí, al menos en O Barbanza se cuelan ya entre los 20 primeros nombres más comunes opciones gallegas como Xiana, Xoel, Roi o Izan. En los 80 en el margen norte de la Ría de Arousa optaban por nombres como María, Cristina, Laura, Raquel y María José para ellas y David, Daniel, José Manuel, Pablo y Manuel para ellos.



Izan es, precisamente, el nombre más elegido esta década para niño en la comarca de Ulla-Umia. Le sigue Martín, Manuel, Mateo y Daniel. En ellas la más común es Noa, seguida de Martina, Lara, Lía y Sara. En los 80 ninguno de estos nombres se ponía a las chicas. Se optaba en primer lugar por Cristina, seguido de Silvia, María, Beatriz y Laura. Mientras que la mayoría de ellos eran David, Manuel, José Manuel, Alberto o Daniel. Lo cierto es que, sin irse más atrás (y según los datos del Instituto Galego de Estatística) en la década del 2010 los nombres eran diferentes a los que ahora abundan entre los bebés. Eso sí, Martina, Mateo y Pablo siguen trascendiendo también a esa generación.



En todo caso, y según los datos globales, no hay sorpresas en cuanto a nombres. En la gran mayoría de los concellos de la Ría de Arousa el nombre más común de mujer en su población sigue siendo María o Carmen (este último con especial incidencia en las zonas costeras). No hay ni un solo municipio del norte o del sur de la Ría que no tenga en el pódium de los nombres más usados el de Carmen, María del Carmen, Manuel o José Manuel. Eso sí, la media de edad ronda en todos ellos los 60 años.

Son las Laura, Paula, Sara, Adrián, Pablo o Alejandro los que bajan la media de edad en el listado de los 20 nombres más comunes en el global de la Ría de Arousa.