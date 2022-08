Carril y A Laxe hacen frente al calor con procesiones, música y comida en honor a San Fidel y Santa Marta

Las temperaturas de más de 30 grados que ayer se registraron en Vilagarcía no fueron excusa para que los vecinos de Carril y de A Laxe celebrasen por todo lo alto –y con gran éxito de público– sus días de San Fidel y Santa Marta. Ambas comisiones elaboraron amplias programaciones festivas en las que no faltó de nada: Hubo procesiones, música de banda, de gaiteiros, gastronomía para compartir con la familia y verbena. Las celebraciones en la localidad carrilexa fueron solemnes por la mañana con la procesión de San Fidel acompañada de la Banda de la Brilat. En A Laxe por su parte se lo pasaron en grande en la hora de la sesión vermú con buena gastronomía. De hecho no faltó el pulpo ni tampoco las empanadas y los “boliños preñados”. Todo un éxito un año más para unas fiestas que van a más.



El fin de fiesta en el San Fidel de Carril –que este año se celebró sin bombas de palenque– corrió a cargo de las orquestas Assia y América de Vigo.