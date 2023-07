Carril se queda sin procesión marítima al no presentarse el barco en el muelle

Carril se ha quedado sin la tradicional procesión marítima del Carmen. La embarcación que iba a transportar a la virgen por mar para unirse a las comitivas de Rianxo y de Vilaxoán no se ha presentado en el muelle a la hora prevista. La decisión del patrón mayor, José Luis Villanueva, de no asistir a los actos después de la resolución de Mar que apunta a su inhabilitación en el cargo ha provocado un auténtico cataclismo en la localidad carrilexa. La vicepatrona, Inma Otero, hablaba por teléfono con el capitán marítimo para comprometerse a asumir la coordinación de seguridad de la procesión por mar. Sin embargo, y pese a que estos trámites burocráticos de última hora parecían resueltos, nadie contaba con el hecho de que el barco no se presentase. Ella misma emitía esta tarde un comunicado para explicar lo sucedido: "Por causas ajenas a mis obligaciones como vicepatrona y coordinadora de seguridad de la procesión marítima me veo en la obligación de suspender dicha procesión, ya que el barco principal contratado por el patrón mayor, y que debía llevar la imagen de la Virgen, no asistirá por razones que desconozco".

Ni el patrón del citado barco ni la secretaría de la Cofradía respondieron a las llamadas de la vicepatrona, que pidió disculpas a los carrilexos por la suspensión. En Carril se hablaba esta tarde de "boicot" por parte del aun patrón mayor a una procesión que es todo un símbolo en Carril y que, este año, se quedó en tierra.