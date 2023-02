La Casa do Mar de Vilagarcía recupera el servicio médico para marineros y mariscadores

Los trabajadores del mar que tengan que pasar el obligatorio reconocimiento médico pueden hacerlo ya en la Casa do Mar de Vilagarcía. En el local ubicado en la Avenida de A Mariña ya hay servicio médico, después de que el centro estuviese varias semanas sin poder ofrecer el servicio de reconomiento por falta de facultativos operativos. Esa situación obligó a los marineros y mariscadores a acudir a otros puntos como Mollabao (en Pontevedra) o incluso a Vigo para poder regularizar su documentación.



En principio la previsión que se tenía en la Casa do Mar de Vilagarcía para cubrir la plaza de médico era hasta el mes de abril, sin embargo parece que los plazos se han acelerado. Cabe recordar que a estas instalaciones acuden no solo los marineros y mariscadores de Vilagarcía, sino también de todo el margen sur de la Ría de Arousa. Los del norte acuden –normalmente– a Ribeira. Durante todas estas semanas que la Casa do Mar vilagarciana no tenía médico conseguir una cita en Mollabao o Vigo era complicado, teniendo en cuenta que esos puntos ya tienen un público objetivo que con la falta de médicos en Vilagarcía se vio multiplicado. Algo que cabreó –y mucho– al sector. El reconocimiento médico es obligatorio y sin él no es posible embarcar según la norma vigente.