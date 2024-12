Una charla sobre María Araújo “completa” las páginas de la lucha “contra as inxustizas”

La de María Araújo, nacida en Carril en 1904, fue una lucha constante contra las injusticias. Le valió el apodo de “A Guerrilleira”, pero su vida es una de las muchas que se pierden entre el silencio de una historia que no trató nunca a hombres y mujeres por igual.



Contra ello lucha el programa “Aquí faltan páxinas”, que impulsa la Diputación de Pontevedra y que ayer, precisamente, se centró en la figura de esta vilagarciana, que pronto abandonó su tierra natal por la emigración.



Con tan solo dos años, en 1906, emigró a Cuba. Al regresar a Galica participó en la resistencia antifranquista y fue encarcelada. Tras su liberación, continuó peleando. En este caso, y de nuevo en el país americano, contra el régimen de Fulgencia Batista, llegando a ser condecorada por Fidel Castro.



Legado para el futuro



La historia de María Araújo llegó al Auditorio a través de la conocida profesora de Historia de América, Pilar Cagiao Vila, de la Universidade de Santiago de Compostela. Fue la encargada de desgranar una trayectoria que despertó el interés de los asistentes, muchos de los cuales no conocían la biografía de la que fue vecina de Carril.



La diputada de Igualdade, Sandra Bastos, fue la encargada de abrir el acto y recordó que Araújo “loitou contra as ditaduras de Franco e a de Batista, en Cuba, e como todas as mulleres protagonistas deste ciclo ben merece ocupar páxinas nos libros de historia”. Con la inclusión de la carrilexa en este programa, la diputada incidió en que “completamos as páxinas que lles faltan aos libros coas traxectorias de grandes mulleres, e coa vista posta nas nosas nenas e mozas, porque precisamos construír referentes”, para que los niños y niñas “medren sabendo que houbo moitas mulleres, no pasado remoto, próximo e tamén no presente, que brillaron e brillan en diferentes ámbitos”.