Churrasco, sardinas y música: O Piñeiriño ya tiene todo listo para San Xoán

La comisión de fiestas de San Xoán As Pistas y la Asociación Veciñal Breogán invitan a todos los vecinos a asistir a la gran fiesta que se llevará a cabo en la noche del domingo al lunes, a partir de las 22 horas. El acceso al recinto del evento y a los conciertos es abierto y gratuito para todo el mundo.

Desde primera hora habrá 300 kilos de sarinas gratis y la opción de comprar porciones de churrasco con patatas, que cubirán el apetito de todos los que se acerquen con hambre y ganas de fiesta. A partir de las once comenzará el festival, con un potente cartel. La orquesta encargada de marcar el compás será Marbella, que estará acompañada por los djs Dumore, Mike Martin, MRJ y Rubén Rey, que harán vibrar al barrio de moda.

La asociación vecinal y la comisión de fiestas animan a todos a participar. Este año no habrá hogueras en la playa y, defienden, "non hai escusas para non achegarse ao mellor barrio do mundo este domingo". Además, prometen sorpresas.

La Banda de Música dará el pistoletazo de salida al buen ambiente festivo en As Pistas. Será el sábado, desde las ocho de la tarde en la Rúa Camilo José Cela. La asociación agradece a la agrupación musical y al Concello su colaboración "para facer desta unha fin de semana inesquecible".

Los vecinos que quieran aportar madera para alimentar la gran cachada podrán hacerlo a lo largo de esta semana.