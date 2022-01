Las ciclovías se repintarán en primavera tras diluirse el color en menos de un mes

Menos de un mes han durado impolutas las ciclovías de Vilagarcía. La nueva y controvertida infraestructura viaria para bicicletas se inauguraba a finales del mes de noviembre y ya presenta importantes deficiencias en cuanto a despintado y pérdida de color. El estado de las ciclovías ha generado importantes críticas vecinales, dado que con apenas un mes de uso nadie entiende como en algunos puntos el color verde o rojo inglés se ha diluido por completo.



Ante esta situación el Concello de Vilagarcía asegura que ya ha elaborado un informe sobre las deficiencias detectadas en los tramos que están en funcionamiento y que lo puso en conocimiento de la empresa que realizó los trabajos, Marconsa. Según lo señalado desde la administración local la intención de la firma constructora es proceder al arreglo de las partes que se encuentran en mal estado en primavera. Justifican la decisión desde el Concello en que son unos meses en los que llueve menos y que para que los materiales se adhieran bien es necesario que el terreno esté bien seco.



Lo que está claro es que las capas de pintura (verde, amarilla o rojo inglés) que se pusieron para diferenciar las ciclovías y los denominados “espacios de convivencia” no han superado las lluvias del mes de diciembre, intensas, pero no demasiado duraderas. Los despintados pueden apreciarse en varias zonas de Doutor Tourón y también en Fariña Ferreño. En la zona de Rodrigo de Mendoza más próxima a la rotonda de Luz Salgada -en As Carolinas- los pasos para ciclistas apenas se perciben y hay desconchamiento de la pintura en varios puntos.



La cuestión es que esta situación empezó a percibirse incluso antes de que empezaran las lluvias más intensas, también en el tramo que une Rodrigo de Mendoza con el instituto Castro Alobre por Ramón Cabanillas.



A las críticas sobre el mal estado de la pintura se suman las surgidas pocos días después de la inauguración de la infraestructura por parte de algunos comerciantes de Doutor Tourón. También a las de ciudadanos que se quejan de que su puesta en funcionamiento ha provocado una merma considerable en las plazas de aparcamiento en la ciudad.



En el ámbito político Podemos presentaba precisamente ayer una solicitud en Ravella para exigir al gobierno local una reparación de las ciclovías por parte de la adjudicataria. La portavoz de la formación, María de la O Fernández, declara que “a actual imaxe das ciclovías é vergoñenta” e insiste en que la obra estrella es “unha nova chapuza do goberno local”. Podemos entiende que deben explicarse las causas que justifican el deterioro de las ciclovías en apenas unas semanas de uso y exige que se repinten debidamente.